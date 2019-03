Maestros doblegan a AMLO

Tras dos semanas de bloqueos a la Cámara de Diputados, el gobierno federal incrementó —por instrucción presidencial— la negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para permitir el libre trabajo legislativo en el recinto.

Sin embargo, al cierre de la edición de El Universal, los profesores de la sección 22 de la CNTE, sólo habían liberado, cuando menos, cuatro de ocho accesos a la cámara y retirado el campamento casi en su totalidad; además, se observó que comenzaron a salir camiones con dirección a Oaxaca. Únicamente permanecía una camioneta de sonido y la carpa de la mesa central.

Este jueves por la mañana, el Presidente instruyó al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, a atender a la sección 22 para que explicar que no habrá evaluaciones punitivas y que el propósito es no afectar a los derechos laborales del magisterio, porque se cancela por completo la reforma educativa.

Para no darle el "gusto" a los conservadores de decir que son iguales, dio instrucciones de quitar todo lo que afecte a los maestros, por lo que no habrá evaluaciones punitivas ni se pretenderá afectar los derechos laborales.

"Hay grupos que son conservadores, con apariencia de radicales y lo que quieren es hacer sentir o proyectar la idea de que somos iguales nosotros. Entonces no, no somos iguales, no somos simuladores".

Sin embargo, el mandatario aclaró que no se permitirá la venta de plazas ni la corrupción. "Una vez eliminada la mal llamada reforma, que quede bien, sin excusas".

Así, tras reunirse seis horas con los liderazgos de la sección, en Oaxaca, Esteban Moctezuma expresó que están "mucho más cerca" de la construcción de un acuerdo. "Estamos viendo receptividad por parte de los representantes del magisterio. Me atrevería a decir que estamos mucho más cerca y avanzados en la construcción de un acuerdo", afirmó en entrevista.

En tanto, el líder de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, aseguró que el dictamen de la reforma educativa no se tocará en sesión del pleno hasta que se agote el diálogo con los profesores.

Algunos dirigentes magisteriales amagaron que si la reforma educativa de 2013 no se abroga en el congreso, lo hará en las calles. Integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE exigieron el cumplimiento del compromiso que hizo el gobierno.

"Ya basta de seguir recibiendo comisiones sin darnos una respuesta concreta. Si en las calles tenemos que abrogar esta maldita reforma, lo vamos a hacer. No queremos simulación, queremos abrogación", señaló Beatriz Díaz Pérez de la sección siete de la CNTE, en Chiapas.