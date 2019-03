Carlos Loret denuncia amenazas de Cártel de la Totoaba'

El periodista Carlos Loret de Mola denunció "amenazas sistemáticas" de muerte y de agresiones físicas del llamado "Cártel de la Totoaba", derivado de los reportajes televisivos que ha publicado sobre el tráfico ilegal de esta especie.

En su espacio radiofónico de W Radio, el columnista de El Siglo acusó este jueves a Óscar Parra Aispuro "El Parra", identificado como jefe del grupo delictivo, detenido el año pasado, y a su operador, Sunshine Rodríguez Peña, quien en los últimos días ha proferido las amenazas en redes sociales.

"Estas amenazas me han estado llegando sistemáticamente cada vez que hago un reportaje sobre este asunto, y últimamente, aunque no los haga, amenazas de agresiones físicas y de muerte por parte de estos personajes en concreto y esta organización. "Las amenazas son directas con nombre y apellido y son públicas. No tienen empacho, no se esconden, con total impunidad", refirió.

Loret de Mola reveló que Rodríguez Peña, líder de pescadores ilegales en San Felipe, Baja California, detenido junto con su esposa Sara Ahumada, en 2017, acusado de posesión de droga, fue puesto en libertad gracias a la interjección del abogado Enrique Acosta Fregoso, "hoy candidato del PRI a la gubernatura de Baja California, parte del grupo político de [el empresario] Jorge Hank Rhon".

Este sujeto, según el periodista, abastece de buche de totoaba, cuyo kilogramo en el mercado ilegal puede llegar a costar 100 mil dólares, al "Cártel de la Totoaba" y se hace pasar como pescador.

"De acuerdo con información recababa por organizaciones no gubernamentales, autoridades mexicanas y de Estados Unidos, así como medios de comunicación y periodistas, Sunshine Rodríguez encabeza, como líder de los pescadores, una organización que se dedica a surtir de buches de la especie protegida al 'Cártel de la Totoaba', es decir, que su pantalla es ser un líder pescador", indicó.

En caso de "El Parra", Loret de Mola señaló que pescadores ilegales que trabajaban con este sujeto, preso en el penal del Altiplano desde 2018 por el homicidio de un militar, han manifestado públicamente que tiene un tema "personal, así lo han dicho, con un servidor".

"Ese hombre [El Parra], según han dicho públicamente pescadores ilegales que trabajan para él, me tiene amenazado de muerte y tiene un tema personal, así lo han dicho, con un servidor", relató el conductor del noticiario "Despierta con Loret".

Recordó que en los últimos años ha expuesto en distintos reportajes, particularmente en la televisión, cómo está el negocio ilegal del tráfico de totoaba que tiene al borde de la extinción a la vaquita marina -cetáceo endémico que habita en la reserva de la biósfera del Alto Golfo de California- y cómo en este tráfico ilegal están engarzados el crimen organizado mexicano y chino. "Por el lado mexicano identificaron a un hombre llamado Óscar Parra Aispuro como el mero mero del 'Cártel de la Totoaba'; sin embargo", dijo, "faltan los traficantes chinos".