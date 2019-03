Patrulla Fronteriza detiene a un objetivo prioritario en Texas

Andrés Martínez Granados "El Pause", uno de objetivo prioritario de la Campaña de Seguridad y Prosperidad Se Busca, fue detenido en Roma, Texas, por elementos de la Patrulla Fronteriza.

Esta campaña fue puesta en marcha en junio pasado por el Gobierno de Tamaulipas en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Oeste del Gobierno Federal de los Estados Unidos.

"El Pause", es el séptimo objetivo prioritario de esta campaña que tiene como propósito principal estrechar la coordinación entre las dependencias de seguridad de Tamaulipas y del sur de Texas para lograr la captura de objetivos prioritarios de organizaciones criminales que operan en la frontera entre ambas entidades.

Martínez Granado fue detenido en la ciudad de Roma, Texas, por agentes de la Patrulla Fronteriza, uno de las 7 agencias federales estadounidenses que forman parte la campaña binacional.

De acuerdo al reporte de dicha dependencia, el arresto se llevó a cabo sin incidentes. "El Pause" está identificado como un traficante de drogas que opera en la zona de Miguel Alemán, Tamaulipas.

En el programa participa el Gobierno de Tamaulipas a través de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública mientras que por parte de Estados Unidos están integrados: Homeland Security, que agrupa a las agencias Air Marine Office, Customs and Border Protection, Homeland Security Investigations y Border Patrol; Departamento de Estado, Drug Enforcement Agency, y U.S. Citizenship and Immigration Services.

En la lista original de objetivos prioritarios fueron incluidos 10 presuntos criminales. Las autoridades han puesto a disposición del público los números telefónicos 1-800-863-9382 y por medio de mensajería Whatsapp, 956-295-0887.