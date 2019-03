Poco probable que mañana haya sesión en San Lázaro: Mario Delgado

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, reconoció que ve poco probable que se lleve a cabo la sesión ordinaria programada para este jueves, ante las movilizaciones que realizará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

En ese sentido, se pronunció por continuar el diálogo con los maestros y con las fuerzas políticas en el Congreso para lograr la aprobación mayoritaria de esa reforma educativa.

“Hasta que no agotemos la mesa de diálogo como se ha comprometido con la CNTE, no subiremos al pleno el dictamen avalado en Comisiones Unidas, y por lo tanto, podamos avanzar la Cámara de Diputados en otros asuntos pendientes, ya que no tiene caso tenerla obstaculizada”, mencionó.

“Ya tenemos dictamen, ya se pueden señalar diferencias, observaciones, sobre un texto en específico, lo cual nos da posibilidades de seguir construyendo acuerdos”, expuso el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

Comentó que las pláticas en torno a la reforma educativa que fue avalada ya en Comisiones Unidas no ha sido fáciles, a pesar de ello prácticamente todos los partidos apoyaron el dictamen, salvo el Partido del Trabajo, que votó en abstención.

“El PRI y el PAN votaron a favor, Movimiento Ciudadano también votó a favor, el partido Encuentro Social, el Partido Verde; es decir, tenemos ya un consenso que se va ampliando cada día que pasa, porque la verdad es que ha sido un proceso muy abierto, muy incluyente la construcción del dictamen y va a quedar una muy buena reforma”, agregó el legislador de Morena.

Resaltó que esta nueva reforma educativa es histórica, ya que se incorporan conceptos que nunca han estado, como la obligación de la educación superior, la educación inicial, y se garantizan por completo los derechos laborales de los maestros.

Delgado Carrillo recalcó que este dictamen aprobado plantea cuestiones muy superiores a la situación que viven actualmente los profesores, se restituyen por completo los derechos laborales y se dan más garantías todavía, además de que se genera el derecho para que los maestros tengan un sistema permanente de formación y actualización, así como una verdadera carrera para las y los maestros.

“Se cumple también la promesa del presidente de abrogar la Ley del Servicio Profesional Docente, la Ley del INEE; nunca más habrá evaluaciones punitivas; se establece el sistema para la carrera de las y los maestros; se prohíbe cualquier vinculación entre evaluaciones y la permanencia en el empleo; se deja muy clara la rectoría del Estado en la educación, que ésta sea universal, inclusiva, gratuita y laica”, agregó.

El centro de la educación queda muy claro en la Constitución, son las niñas, adolescentes y jóvenes; la educación superior será obligatoria, se respeta la autonomía universitaria, "tal como nos comprometimos", puntualizó Mario Delgado.