Luego de que un hombre de nombre Jesús, fuera detenido por el delito de narcomenudeo, trascendió que éste estaría involucrado en el feminicidio ocurrido el pasado domingo en Ramos Arizpe, donde una mujer de 36 años fue estrangulada.

No obstante, debido a que no ha sido concluida la carpeta de indagación, no ha sido confirmado por las autoridades.