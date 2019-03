Político morenista pide que proceso en su contra sea público

El consejero estatal de Morena en la Ciudad de México, Alejandro Rojas Díaz Durán, solicitó a su partido que el proceso que se sigue en su contra por trasgredir los estatutos sea público.

A través de una carta pública, el senador suplente de Ricardo Monreal dijo que "Morena debe ser el máximo garante de la libertad de expresión en México y no el principal sancionador y represor de la conciencia crítica de nosotros los militantes".

El también coordinador de asesores de Morena en el Senado, aseguró que más que juzgarlo se debería alentar el debate democrático, impulsar la tolerancia, respetar a la pluralidad de opiniones divergentes y garantizar el derecho a la libertad de expresión.

"Antes de llevarme al cadalso de su oráculo censor, ustedes deberían de reflexionar que no tienen el derecho de prohibir y sofocar de manera represiva y autoritaria la crítica interna, como si la dirigente nacional fuese intocable o estuviese blindada por una áurea divina. No. Eso no es aceptable en ningún sentido".

Dijo que algunos de los integrantes de la dirigencia nacional, en especial la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky se están equivocando de manera peligrosa porque están a punto de sentar un precedente que atenta contra todos los derechos y garantías políticas que salvaguardan la Constitución y se estará virando hacia un proyecto autoritario, excluyente, censor y represor.

"Hacia afuera se vale todo; adentro no se tolera nada. ¡Vaya contradicción!", señaló.

Ayer martes se informó que el partido iniciará un proceso en su contra por presuntas trasgresiones a los estatutos de Morena; sin embargo, dicho proceso se activó luego de las críticas que hizo en contra de la dirigencia que encabeza Polevnsky.

"Espero que levanten su velo ideológico y defiendan el pleno derecho a la libertad, a la crítica fundada y propositiva que he venido realizando, misma que es coherente con toda mi trayectoria política que inicié desde muy joven", indicó Rojas Díaz Durán.

Y agregó: "Confío en que no nos convirtamos en los candiles de la calle de la crítica, la defenestración y, a veces, llegar hasta el exceso del insulto a otros mexicanos -a veces sin ningún fundamento-, para convertirnos en las oscuridades represoras de la libertad de expresión en nuestra propia casa que es Morena".

Advirtió que seguirá luchando por los derechos políticos, jurídicos y partidistas de sus compañeras y compañeros que han sido excluidos y marginados de Morena.