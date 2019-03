Promete apoyo total a búsquedas

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los más de 40 mil desaparecidos en el país son "la herencia más triste y dolorosa" que recibió su administración, por lo que hizo un compromiso para otorgar presupuesto sin límites en la búsqueda de personas no localizadas.

"Vamos a destinar todo lo que se necesite, el Estado se va a dedicar a la búsqueda de desaparecidos. No solo es un asunto de una comisión, que ya se integró, sino que es una responsabilidad de Estado. Ese es el compromiso, que no falten los recursos, no hay límite presupuestal, no hay techo financiero".

Durante la Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda, en Palacio Nacional, familiares de víctimas de desaparición reclamaron a gritos que los gobernadores han sido omisos en las investigaciones.

Ante ello, el presidente señaló que a más tardar en septiembre los Gobiernos estatales contarán con una comisión de búsqueda; además, su administración creará instalaciones forenses para la identificación de más de 26 mil cuerpos.

"Que nunca más [ocurran] situaciones tan lamentables como el tener a los cuerpos en tráileres. El Estado que represento no va a actuar con arbitrariedad. No vamos a violar derechos humanos. Hubo un tiempo en que el principal violador de derechos humanos era el Gobierno, eso se terminó. Como presidente (...) nunca voy a dar la orden para que se masacre y se reprima al pueblo. Eso se terminó", externó López Obrador.

Ante integrantes de su gabinete, gobernadores, representantes de la ONU, la CNDH y organizaciones de la sociedad civil, López Obrador insistió en que su administración no utilizará la fuerza para enfrentar los problemas de origen social: "No es la ley del Talión, no va a ser 'ojo por ojo, diente por diente'".

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a los Gobiernos locales para completar el sistema y las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas: "Hagamos un compromiso humanitario para que al tercer semestre del año cuenten con una comisión y sistema cerca de las familias (...) Es importante que se legisle de manera local, los estados deben de contar con estas herramientas. Que no le quede duda a la sociedad, demostraremos que podemos cerrar filas".

Advierten omisión en estados. El subsecretario de Segob, Alejandro Encinas, aseguró que no basta con contar con una comisión local, es necesario dotarlas de recursos, instalaciones y del respaldo político de los gobernadores para que se conviertan en piezas clave para resolver de manera progresiva la crisis de derechos humanos.

Lamentó que en 19 entidades no hay avances legislativos ni decreto para la designación del comisionado local, por lo que urgió a crear el marco jurídico estatal, en el que es necesario dar el primer paso reconociendo la gravedad del problema.