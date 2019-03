Durazo descarta usar fuerza pública contra bloqueos de la CNTE

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), descartó usar la fuerza pública contra los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pues deben resolverse por la vía política, consideró.

En entrevista el mando expresó que no se "debe cargar a los cuerpos de seguridad la responsabilidad de resolver manifestaciones sociales cuyo origen no está vinculado con la seguridad, sino con demandas a veces injustificadas, a veces no".

"No es que se permitan los bloqueos, podemos hablar de que hay libertad de expresión, libertad de manifestación en este país y vamos a resolver esos problemas por la vía política no le vamos a cargar a los cuerpos de seguridad la responsabilidad de resolver manifestaciones sociales cuyo origen no está vinculado con la seguridad sino con demandas a veces injustificadas, a veces no, pero en cualquiera de los casos tiene que haber diálogo con esas organizaciones para resolver políticamente si ese es el canal en el que se debe resolver", precisó.