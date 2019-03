Cuauhtémoc Blanco se mantendrá en el PES

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo lamentó la pérdida del registro del Partido Encuentro Social (PES), con cuyas siglas contendió por la gubernatura en alianza con Morena y el PT, y anunció una reunión con el dirigente de ese instituto político, Hugo Eric Flores Cervantes, para conocer su decisión.

"Es lamentable que pierda el registro. Creo que él va a seguir luchando porque como lo dice es injusto lo que hicieron con el partido, pero vamos a ver qué decisiones va a tomar", expuso.

Blanco Bravo confirmó su lealtad a Flores Cervantes, actual delegado federal en Morelos, y expuso que no se irá del PES. "Si él toma la determinación, como lo dijo ayer de formar otro partido, ahí vamos a estar. Que les quede bien claro. Por eso digo que vamos a tener una reunión", dijo el gobernador al concluir la ceremonia cívica por el 213 aniversario del natalicio de Benito Juárez García.

El gobernador descartó irse a otro partido político y habló de una amistad con Hugo Eric Flores, con buena comunicación, y en caso de que la decisión sea crear otro instituto político se irá con él. Mientras tanto, dijo, continuará gobernador con las siglas del PES como lo hacía cuando firmaba con un equipo de fútbol, se "casaba con una playera".

El gobernador de Morelos también habló sobre la acusación que hace la diputada federal Tatiana Clouthier en su libro, en el sentido de que Cuauhtémoc Blanco pretendió agredirla.

"Que no se equivoque, si ella quiere vender sus libros, le deseo mucha suerte, que los venda, pero que no se quiera hacer publicidad. A la señora nunca le he faltado al respeto y nunca se lo voy a faltar", afirmó tajante.

Más adelante subrayó que a la diputada federal por Morena la ha visto tres veces en su vida, dos de ellas cuando vino a campaña y la tercera en un restaurante donde cenaron. Uno de los testigos de ese encuentro fue Gilberto Alcalá Pineda, exárbitro de fútbol y actual Secretario de Desarrollo Social en el gobierno morelense.

Blanco precisó que la cena fue en un restaurante de Cuernavaca y sostuvo que le encantaría que existieran las grabaciones en video de esa reunión para demostrar que nunca insultó o intento agredir a Clouthier.

"Yo nunca le he faltado el respeto a la señora. No voy a permitir que la señora, ni cualquier magistrado, diputado local o senador, se quiera aprovechar, gracias a Dios tengo una buena imagen, no lo voy a permitir", sostuvo Blanco.

Alcalá afirmó por su parte que acompañó a Blanco Bravo durante las dos horas de cena y nunca presenció alguna agresión contra Tatiana Clouthier.

¿Vas a demandar?

"No, no voy pelear con ella. Tengo cosas más importantes que meter una demanda", contestó el gobernador y enseguida afirmó que sabe reconocer errores y pedir disculpas como cuando "desconté" a David Faitelson.

"Soy ser humano y a veces te equivocas pero no voy a permitir que personajes político, gracias a Dios tengo una muy buena imagen, me conocen en varias partes del mundo. No voy a permitir que aprovechen este momento.

"Así es lamentablemente la política. A la señora la respeto, nunca le hice ninguna agresión, tengo testigos y ahora resulta que la se señora saca un libro y dice que la insulté y que la quería golpear. No me voy a pelear con nadie, sé como se maneja la política", afirmó.