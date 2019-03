'La tecnología, un medio contra la desigualdad'

A tres años de ser elegido como presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), Mario de la Cruz está convencido que industria, empresas y personas deben trabajar para demostrar que la tecnología puede ayudar a resolver los grandes problemas del país.

"La tecnología no es un fin, es un medio, coincidimos con los objetivos de inclusión digital que tiene el presidente [Andrés Manuel] López Obrador y creemos fervientemente que es la tecnología una de esas grandes herramientas que puede ayudar a solventar esos grandes retos que tenemos todavía en materia de desigualdad, esa falta de conectividad de 50 millones de mexicanos es un siglo de desigualdad muy importante", destaca el presidente de la cámara.

Además de la falta de cobertura de servicios, existe una brecha de ingresos, lo que se reflejó en el incremento de usuarios de telecomunicaciones cuando se redujeron los precios gracias a las empresas del sector, comenta De la Cruz.

"Ninguna industria de ningún servicio ha bajado los precios como la de telecomunicaciones en estos últimos años", destaca.

En la pared de su oficina cuelga un cuadro con la edición impresa de la entrevista que se realizó al inicio de su gestión, y a su lado tiene el Premio 4TIC que implementó para reconocer a las mejores iniciativas de la industria. En ese espacio, De la Cruz dice estar listo para pasar la estafeta a Carlos Funes, CEO de Softtek, y quien fungirá como próximo presidente de la cámara.

Una de las banderas durante su presidencia fue la inclusión de mujeres en el sector, lo que califica como una labor permanente, que no puede parar y en lo personal continuará.

La implementación de la ley secundaria en telecomunicaciones, la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y un cambio de gobierno fueron algunos de los retos que Mario de la Cruz enfrentó durante su gestión al frente de la Canieti.

El objetivo cumplido del presidente de la cámara fue el posicionamiento público de la Canieti, para lo cual fue clave su paso por el sector público, cuando fue secretario de Desarrollo Económico en Tabasco y presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, así como su trabajo en el sector privado, cuando estuvo en el entonces Banamex, y actualmente en Cisco.

"Es uno de los objetivos que alcanzamos, incrementar el posicionamiento, no sólo en los medios también con los distintos actores de gobierno, tanto con la administración anterior como en el proceso electoral para posicionar las prioridades en materia TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)".

El posicionamiento hizo que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) invitaran a la Canieti a coordinar el capítulo de telecomunicaciones durante la negociación del T-MEC.

"Fue otro de los grandes retos que nos tocó vivir y que afortunadamente concluimos una negociación para el sector balanceada, exitosa que promueve la competencia, que permite continuidad a la propia reforma".

Aunque De la Cruz inició su periodo como presidente de la Canieti en 2016, tres años después de la reforma constitucional en el sector, tuvo que enfrentar la implementación de las leyes secundarias: "Si bien a mí no me tocó como presidente la negociación de la reforma en telecomunicaciones, sí me tocó la implementación de muchas de estas leyes secundarias y no asumiría como un logro único de la cámara, pero creo que contribuyó en muy importantes objetivos".

Por ejemplo, a la fecha hay más espectro radioeléctrico para los operadores y se avanzó en el despliegue de infraestructura como el acceso a postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, reconoce que hace falta avanzar en la homologación de los distintos trámites a escala estatal y municipal.