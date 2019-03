AMLO se compromete a no reelegirse en 2024

Ante la presión de la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un documento a manera de compromiso para no reelegirse en 2024 y adelantó que al culminar su sexenio abandonará la Presidencia para irse a Palenque, Chiapas, donde tiene una finca.

En conferencia de prensa, solo y sin más integrantes de su gabinete, el mandatario sostuvo que no se perpetuará en el cargo, con lo que respondió a sus adversarios políticos, a quienes señaló de que "su verdadera doctrina es la hipocresía y vociferan" que la propuesta de revocación de mandato encubre la intención de reelegirse en 2024.

"Mis adversarios políticos, los conservadores, creen que soy como ellos. Ante este infundio, me es necesario reiterar mis principios y mis convicciones democráticas", dijo. En el documento con cinco puntos, López Obrador reafirma que no es partidario ni está de acuerdo con la reelección.

"Nunca, en ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no sólo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que es lo más valioso que tengo en la vida", afirmó.

Aseguró a los "señores conservadores" que abandonará la Presidencia en el día preciso que marca la máxima ley. "En 2024 me iré allá por Palenque", sostuvo.

"Pero también les digo con sinceridad y en buena lid, que deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder", expresó.

En el compromiso signado el Presidente deja asentado que es maderista y partidario de los principios de sufragio efectivo y no reelección. "Me inspiran los ideales y convicciones, no la ambición al poder. Creo que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás", indica.

El Presidente consideró que basta con seis años para desterrar la corrupción y la impunidad, y convertir a México en una República próspera, democrática, justa y fraterna. "No tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar, entre todos y de manera pacífica, la Cuarta Transformación de la vida pública del país", subrayó.

López Obrador reiteró que ya aprobada la revocación del mandato, a mediados del sexenio, en 2021, se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que siga gobernando o renuncie a su cargo.

"Ciertamente, fui elegido para ejercer la Presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno; es decir, el pueblo pone y el pueblo quita", indicó.

El Presidente recordó que a lo largo de más de 20 años ha declarado en diversas ocasiones que de llegar a un puesto público se sometería a la revocación de mandato.

Durante la rueda de prensa fue cuestionado sobre la posibilidad de que el PRI y PAN regresen a gobernar al país. López Obrador respondió: "Sí, porque va a estar establecida la democracia, es parte de la Cuarta Transformación y cuando hay democracia es el pueblo el que decide, va a existir esa posibilidad".

Aunque dijo que la democracia es lo que el pueblo decida, en lo personal desea que no se pueda dar marcha atrás y que no haya posibilidad de que regrese lo mismo, "que el gobierno vuelva a estar al servicio de una minoría rapaz, pero todo puede suceder. No creo que la gente quiera regresar a la pesadilla que significó la política neoliberal y el predominio de un grupo que se sentían los amos y señores de México", aseveró.

Previo a la reunión del viernes con los banqueros del país, el Jefe del Ejecutivo federal reiteró que su gobierno no presentará ninguna iniciativa para eliminar las comisiones bancarias y destacó que ha recibido el apoyo de ese sector para impulsar el crecimiento económico del país a 4% anual.

"Los compromisos se cumplen y dije que no íbamos a modificar leyes fiscales, que íbamos a mantener el mismo ordenamiento para el funcionamiento de los bancos, que se haría una revisión a mitad del sexenio, porque lo que queremos es dar confianza", señaló el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador destacó que en los últimos 10 días ha recibido a presidentes de consejos de administración de bancos, quienes le han expresado el respaldo a su gobierno y además exploran la posibilidad de que por medio de la competencia, se reduzcan las comisiones bancarias en los cobros por envío de remesas.

Sobre migración, el Presidente adelantó que su gobierno tiene en "alerta" al Instituto Nacional de Migración y a las aduanas, por lo que llevará a cabo una limpia en ambas instituciones, luego de las denuncias de extorsión que han recibido por parte de visitantes extranjeros.