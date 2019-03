Semáforo volcánico continuará en Amarillo Fase 2 por Popocatépetl

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) determinó que el semáforo volcánico del Popocatépetl se mantenga en Amarillo Fase 2, con base en los distintos análisis científicos y parámetros de monitoreo realizados alrededor del cráter.

Durante la 55 reunión extraordinaria del Comité Científico Asesor del volcán Popocatépetl, encabezada por el titular de la CNPC, David León Romero, se concluyó que la actividad del coloso está dentro de lo contemplado en el Semáforo de Alerta Volcánica.

Esto es, presencia de fumarola de vapor de agua y gas, ligera caída de ceniza en áreas cercanas, caída de fragmentos incandescentes y posible flujo de lodo por escombros, detalló el organismo federal en un comunicado.

Aseguró que durante la actual administración, y con el apoyo de la Policía Federal y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aumentaron los sobrevuelos al Popocatépetl, con los que se obtuvieron datos más precisos sobre el crecimiento y la destrucción del domo número 82.

Los expertos exhortaron a la población a mantener 12 kilómetros de restricción alrededor del volcán, y a permanecer informada a través de las cuentas oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

También recomendó proteger ojos, boca y nariz; evitar actividades al aire libre, tapar tinacos y otros depósitos de agua y alimentos para que no se contaminen, cubrir aparatos electrónicos, maquinaria y automóviles para que no se deterioren; además de tratar de no conducir el automóvil o aumentar las medidas de seguridad, ya que la ceniza reduce la visibilidad y vuelve el pavimento resbaladizo.