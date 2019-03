Promete AMLO no reelegirse

Luego de la aprobación de la revocación de mandato y el rechazo de la oposición en el Legislativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmará un compromiso para no reelegirse y concluir su mandato en 2024, bajo el argumento de que no es "un ambicioso vulgar".

El mandatario se calificó como maderista y respondió a sus críticos con la frase del expresidente Gustavo Madero: "Sufragio efectivo, no reelección".

"[En el documento] voy a decir que soy partidario de la democracia, que estoy de acuerdo con la máxima de: 'Sufragio efectivo, no reelección'; que soy maderista, que es uno de los hombres [Francisco I. Madero] que más admiro, que como se le ha denominado, así le llamo, El apóstol de la democracia y que no soy un ambicioso vulgar, que voy a servir, si lo decide el pueblo, seis años, y que a finales de 2024 termino mi mandato. Atentamente: Ya saben quién", aseguró.

Esto, luego de que la oposición en el Congreso ha acusado que con la revocación de mandato, aprobada en San Lázaro, el Presidente aparecerá en la boleta electoral en las elecciones de 2021 para consultar a la ciudadanía si continúa en el cargo, lo que fue señalado como un ensayo de reelección para 2024.

"Bueno, escuché el planteamiento que hicieron legisladores, hablando de que era un ensayo de reelección.

El lunes voy a poner aquí un compromiso de que no voy a reelegirme, firmado, tengo palabra, lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad, pero de todas maneras voy a hacer ese compromiso público", afirmó.

Sobre la presentación de pruebas con las que Hacienda denunció una red de empresarios que financiaron una campaña negra en 2018, López Obrador afirmó que no busca pleito con nadie, sólo que se sepa que el gobierno no permitirá "trampas, triquiñuelas" y fraudes electorales.

Denuncian ante la Fepade

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, interpuso una denuncia de hechos ante la Fepade por presuntas conductas delictivas en materia electoral contra los implicados en la producción del documental Populismo en América Latina -el cual dicen era parte de una "campaña negra" contra Andrés Manuel López Obrador- y aseguró que esta demanda no atenta contra la libertad de expresión. "Quiero dejar muy en claro que esta demanda no es tema de libertad de expresión; esta tiene sus límites y el tribunal electoral ya se ha pronunciado respecto a este caso, señalando que el Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de investigar, y por el lado de la UIF, encontrar cualquier tipo de irregularidad y hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes". En la sede de la Fepade, Nieto Castillo señaló que la queja está basada en lo que señala la Ley General en Materia de Delitos Electorales, "que establece que no puede haber aportaciones de recursos en dinero o en especie cuando exista una prohibición legal, y establece una sanción de cinco a 15 años de prisión en caso de que se acredite".