Reta Xóchitl Gálvez a Santiago Nieto a que denuncie otros casos

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, retó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, a que si bien va a denunciar la supuesta campaña negra en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando estaba en campaña en 2018, también lo haga por casos como Odebrecht, las gasolineras que vendían huachicol, y por el fideicomiso del sismo de Morena de 50 mil pesos.

"El reto que le hago a Nieto, es: ¿qué pasó con las gasolineras que vendían huachicol?, ¿qué pasó con Odebrecht?, ¿qué pasó con la estafa maestra?, y de una vez, si podemos saber ¿qué pasó con el fideicomiso del sismo?, estos 50 mil pesos, que entraban y salían a depositar", expresó.

Gálvez dijo que ya que está tan "expedito" en encontrar información, también debe muchas respuestas respecto a verdaderos problemas de corrupción que no se han enfrentado.

Este jueves por la mañana, Santiago Nieto informó que presentaría una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Fiscalía General de la Republica (FGR), por la supuesta campaña negra en la contienda electoral de 2018, contra el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, una triangulación de recursos en la que, una parte (96.9 millones de pesos), salieron del Consejo Mexicano de Negocios (CNM), entonces dirigido por Alejandro Ramírez.

Además se integra el nombre de la ex titular de Sedesol, Rosario Robles. De acuerdo con el seguimiento del dinero que realizó la UIF, diversas empresas, incluido el CNM, supuestamente aportaron montos millonarios para la realización del documental Populismo en América Latina, que fue realizado por La División, perteneciente a la empresa Piña Digital S. de RL de CV.

El líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, señaló que es una decisión del Ejecutivo, y que será la Fiscalía General la que determine el grado de responsabilidad que exista, de darse el caso, sobre las conductas presuntamente ilícitas. "No me corresponde cuestionar si es o no correcto. Es un derecho que tiene el Ejecutivo Federal, y en ese sentido, ahí lo dejamos en el respeto que tiene cada Poder", comentó.

El senador Manuel Añorve, indicó que el Ejecutivo tiene toda la libertad de presentar denuncias y a defenderse ante las instancias correspondientes, pero confío en que estas acciones no se conviertan en una persecución política, y el piso sea parejo para todos. "Pareciera que solamente se va sobre una línea de investigación cuando seguramente en campaña, muchos utilizaron este tipo de recursos para implementar guerras sucias en campañas electorales", externó.

Miguel Ángel Mancera, líder del PRD, asentó que confía en que no se trate de "censura", ni de uso de las instituciones, si no que haya una investigación seria por parte de la Fiscalía General, la cual en esta ocasión "acreditaría" su autonomía.

"Me parece que no sería conveniente que se haga uso faccioso de las instituciones. Yo espero que si hay fundamento, y que nos quede claro a todos, y si no, que la Fiscalía asuma su papel y determine lo que corresponda", anotó.