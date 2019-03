Senadores opositores perfilan voto en contra para terna de la CRE

Senadores de oposición adelantaron que votarán en bloque y en contra de las ternas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para las cubrir las vacantes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por lo que se prevé que éstas sean regresadas al Ejecutivo.

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, informó que ante la decisión de la oposición conformada por el PAN, PRD, PRI y MC, la discusión y aprobación se aplazó hasta la siguiente semana.

Monreal Ávila aseguró que Morena no "jugará chueco, ni con doble discurso", y muchos menos, están en una actitud de tardanza para que se venza el plazo estipulado de 30 días para hacer el nombramiento, pues de no hacerlo, el Presidente definiría directamente. "La idea es buscar una alternativa de solución, pero no con una táctica de dilación de llevarlo al Presidente para que nombre a alguno de los integrantes, no voy a jugar chueco ni tengo cartas escondidas".

El senador Julen Rementería perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), indicó que en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se le hizo saber a Morena, que no había posibilidad de que prosperara y que para qué dar más tiempo a lo que ya se sabe cómo va a resultar.

}"Yo esperaría, desearía que mañana se pueda someter a votación, y resolver con ello ya que no pasaron, y entonces inmediatamente nos mandan las nuevas ternas que puedan cumplir con el perfil y resolverlo en este mismo mes", precisó.

Rementería del Puerto detalló que la fecha límite es el 26 de marzo, para avalar o en su caso rechazar la terna, "no es un asunto personal, es un asunto que ya habíamos platicado, en donde claramente se ve que no cumplen con el perfil, y el escenario es que se va a rechazar", externó en entrevista.

El líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, confirmó que efectivamente la oposición votará en contra, "nosotros no apoyamos la terna, lo ideal es regresarla, no veo condiciones en el consenso (de aprobarlo)".