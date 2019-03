Imparable, mercado negro de medicinas

"Estoy buscando Kaletra, es para el VIH", se le pregunta a una señora que está en un puesto formado por dos mesas grandes, repletas de medicinas. "Gordo, que si tienes para VIH", le grita a su esposo, quien pone en orden el puesto.

(Segunda de dos partes)

"Ahorita nada para VIH, esas sí son más por encargo, pero sí las consigo", responde el hombre.

Al local se acerca una joven y pregunta por Dolo-Neurobión, en tableta. "Sí, lo tengo a 120 [pesos], también tenemos las ampolletas para inyección", afirman.

La chica revisa la caja y paga con un billete de 200 pesos. "Ya llévese las dos por ese precio", le ofrecen.

Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresas de Farmacias (Unefarm), menciona que los productos más robados son para tratar la disfunción eréctil, diabetes, medicina controlada para VIH y cáncer.

En el recorrido realizado por El Gran Diario de México, en el tianguis de Tepito, se constata que se comercializan medicinas para tratar la diabetes, como bicartial, glibenclamida, metformina, bezafibrato, exforge y ácido acetilsalicílico, todos en precios que van de los 15 hasta los 80 pesos.

Para la disfunción eréctil se venden cajas comerciales de Sildenafil, en 100 pesos. Cuatro tabletas de Viagra, sin caja, valen 80 pesos, mientras que en farmacias está en 740 pesos.

Kaletra y Truvada son usados por pacientes con VIH; en el primero, comerciantes afirman que se puede encargar. Una caja de Truvada, con 30 tabletas, la ofertan en 850 pesos, la cual tiene un valor comercial de 9 mil 500 pesos.

Medicamentos que controlan el peso, como Sibutramina, los venden en 100 pesos, cuando en cadenas comerciales va de los 368 a 600 pesos. Los antibióticos más vendidos son Clamoxin, Acromicina, Amoxicilina y Pentrexil, ninguno pasa de los 40 pesos.

Juvenal Becerra lamenta que el robo y la venta ilegal de medicamentos se han incrementado en los últimos meses. Hasta el 1 de marzo de 2019 se reportaron pérdidas por 35 millones de pesos: "Hemos detectado que las medicinas se comercializan en tianguis de la Ciudad de México, como Tepito, San Felipe de Jesús, Santa Cruz Meyehualco y en el Salado, además ha crecido la venta por internet".

Pide a los mexicanos no comprar fármacos en tianguis para evitar algún riesgo en su salud y para que el crimen organizado no siga obteniendo ganancias: "Ojalá la gente no compre, porque a veces están caducos (...) Invitamos a que no se arriesguen, sabemos que los precios son muy baratos, ese es el gancho".

En cuanto al robo hormiga, la empresa ALTO México detalla que los medicamentos más sustraídos de farmacias son antimicóticos, vitaminas, pruebas de embarazo, analgésicos, antiácidos, antigripales, antiinflamatorios, preservativos, jarabe para la tos y expectorante.

"No hay época del año en el que este robo hormiga sea más visible, pero se ha detectado que en octubre sube hasta 650% el de antimicóticos y 300% el de antiácidos. En noviembre se observa más de antigripales", comenta Karina Soriano, directora legal de la empresa.

El año pasado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó operativos en Veracruz, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Tlaxcala, Jalisco, Puebla, Aguascalientes y la Ciudad de México.