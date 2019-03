AMLO anuncia campaña contra drogadicción entre jóvenes

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una "gran campaña" de información y orientación, a través de diversos medios de comunicación, para prevenir la drogadicción entre los jóvenes del país.

En la entrega de apoyos integrales de Bienestar en esta entidad -donde destacó que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, "la libró" porque en vez de abucheos recibió aplausos-, dijo que debe buscarse la manera de alejar a los jóvenes de las adicciones y se pronunció por un "no a las drogas".

Destacó la importancia de atender el problema del consumo de drogas que se ha generado por el abandono de los jóvenes, por ello la campaña de información y orientación en periódicos, radio, televisión y redes sociales para prevenir y alejarlos de la drogadicción.

Sostuvo que en México se tiene una gran reserva de valores morales, culturales y espirituales y así se logrará sacar adelante al pueblo y a México.

Indicó que anteriormente, por los valores de las familias y la cultura, no habían tantos problemas de desintegración familiar, y aunque había abandono de jóvenes no había consumo de drogas.

"Pobremente les digo que ya se tienen las tres cosas que hacen falta para la transformación de México", toda vez que hay muchos recursos naturales, riquezas, ahora un pueblo bueno y trabajador, por lo que no está tan complicado el asunto.

Tras comprometerse a regresar, reiteró que no fallará y “los que me ven con malos ojos se van a quedar con las ganas de decir: ya ven, es lo mismo. No, no somos iguales, no nos pueden meter a todos en el mismo costal, a mi me pueden llamar peje pero no soy lagarto”.

En el acto donde no se dejaba de celebrar la presencia del mandatario, López Obrador señaló que ya se entregan los apoyos a jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y se avanza para dar marcha atrás al robo del combustible.

Agregó que cumplirá con todos los compromisos y se apoyará a las familias de escasos recursos; los apoyos se entregarán de manera directa y se tendrán programas para respaldar al campo y se consumirá todo lo que se produce en México.

Destacó que se continuará apoyando a la industria textil y a todo lo que se produce en el país.