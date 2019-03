Ataviada con su uniforme de bombero, de tez morena, cabello negro y recogido en cola de caballo, ojos almendrados, ceja poblada, y una estatura de un metro con 64 centímetros, no reflejan la fortaleza de una mujer que al tercer intento logró ingresar a la corporación como voluntaria y hoy en día acude a prestar apoyo en diferentes estados de la República Mexicana o países.

“Yo es muy difícil que te pueda decir, la mera verdad, te soy sincera. No pienso en el mañana, pero me visualizo dejar una huella, no como Juanita, sino dejar enseñanzas” — JUANITA HERNÁNDEZ DUEÑES, Oficial de Bomberos de Piedras Negras