Pide el INE análisis de recorte a partidos

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, señaló que hay apertura para analizar el recorte al presupuesto de partidos políticos, pero advirtió que el cerrar la llave de financiamiento público a institutos políticos podría llevar a éstos a buscar recursos "donde no queremos que los busquen". Esto luego de que Morena, en la Cámara de Diputados, presentó una propuesta para reducir 50% el financiamiento a partidos políticos.

"Es pertinente una discusión a propósito de la racionalización del gasto del financiamiento a la política, pero se tiene que hacer bajo una premisa, y es la única invitación. No es un asunto de porcentajes. Hay que hacer un análisis puntual de cuáles son las necesidades de gasto de los partidos políticos para que el cerrar la llave no se convierta en un colocar a los propios partidos en una posición de tener que buscar recursos donde no queremos que los busquen", explicó. Tras afirmar de un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Palacio Nacional, Córdova Vianello recordó que la reducción al presupuesto de los partidos es una discusión que ha estado abierta desde hace 10 años.