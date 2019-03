Los lazos del Cártel de Santa Rosa y el alcalde

En la estructura criminal del Cártel de Santa Rosa de Lima figuran familiares del alcalde de Villagrán, Guanajuato, Juan Lara Mendoza, postulado por el Partido Nueva Alianza en las elecciones locales de 2018.

De acuerdo con un informe de la Policía Federal (PF), al que se tuvo acceso, un hermano y tres sobrinos del presidente municipal formarían parte del primer círculo de José Antonio "Y" El Marro, a quien las fuerzas federales le siguen los pasos desde el lunes con el operativo denominado Golpe de Timón.

Se trata de José Mario Lara Mendoza "El Magia", identificado como hermano del munícipe, así como Fabián "La Vieja"; Noé Israel "El Puma", y Luis Ángel Lara Belman, sus sobrinos, como el mismo alcalde confirmó este miércoles.

Según el documento de la Policía Federal, junto con la hermana y cuñada de "El Marro", los hermanos Lara Belman y José Mario Lara Mendoza son los principales operadores del robo de combustible en ductos de Pemex que atraviesan los municipios de León, Irapuato, Salamanca, Celeya y Los Apaseos, el llamado Triángulo de las Bermudas.

En el organigrama del grupo criminal, los hermanos Lara Belman ocupan el segundo nivel de mando, mientras que José Mario Lara Mendoza "El Magia", al parecer era el chofer de los mandos de la organización.

De acuerdo con el informe de las autoridades federales, 12 mandos medios del cártel han sido detenidos desde 2017.

Las fiscalías General de la República (FGR) y del estado investigan a profundidad los lazos familiares del alcalde Lara Mendoza y por qué la policía municipal de Villagrán dejó de tener presencia en Santa Rosa de Lima y no participó en el operativo federal.

En tanto, el alcalde Lara Mendoza, originario de Santa Rosa de Lima, aseguró que él se ha dedicado a la agricultura desde hace décadas.

"No creo que me vinculen a la delincuencia organizada, yo soy ejidatario de Santa Rosa de Lima, ahí nací. Ya luego mi abuelo me heredó la parcela y la sigo trabajando", enfatizó.

Agregó que la principal actividad de la gente del lugar es el campo y algunos son obreros en Celaya.