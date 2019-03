Niega Humberto Moreira haber acusado a Muñoz Luévano

El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, negó haber realizado algún tipo de acusación en contra de Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, señalado como operador financiero de Los Zetas, luego de que este martes el diario Reforma diera a conocer habría pactado con el FBI la entrega de información para su captura, a cambio de librar acusaciones en su contra.

La información que trascendió hoy a nivel nacional indicaba que el político coahuilense habría negociado con Estados Unidos proporcionar información para la captura en España de “El Mono”, de acuerdo a un correo electrónico encontrado por la Fiscalía de España durante un cateo en Madrid.

A través de su cuenta de Facebook, el también líder del PRI respondió y dijo conocer el contenido del informe citado por Reforma.

“El e-mail presente en el Informe, del que se habla en su publicación, carece de relevancia jurídica, tanto en su contenido como en su forma, por no ser prueba directa ni indirecta de nada, carece de consistencia material y no ha sido sometido a contradicción ni tampoco a ningún tipo de verificación”, señaló.

Moreira Valdés añadió que “en ningún momento he realizado ningún tipo de acusación contra el Sr. Muñoz Luévano y como se puede comprobar en mi declaración ante las autoridades españolas, no hice ningún tipo de imputación de hechos delictivos a ninguna persona, sino que me limité a explicar el origen lícito de mi patrimonio”.