Obrador pide a población no respaldar a criminales

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a que no respalde a los grupos crimínales, como ayer lunes ocurrió en Santa Rosa de Lima, Guanajuato, donde en un operativo federal y estatal en contra de un grupo dedicado al robo de combustible hubo resistencia de algunos pobladores.

"No apoyen a esta gente que aparentemente o falsamente les ayuda, eso no es real, ellos no les ayudan, buscan perjudicarles, que no haya este apoyo a grupos que se dedican a la delincuencia", dijo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Explicó que ayer, en un operativo del gobierno de Guanajuato con la coordinación del gobierno federal, se llevó a cabo un cateo y hubo resistencia de algunos pobladores para que no se detuviera a los integrantes de un "grupo" (cartel de Santa Rosa de Lima).

Sin embargo, el mandatario dijo que el operativo se llevó a cabo con buenos resultados porque hubo detenidos, así como el aseguramiento de armas y vehículos.

Reiteró que si las personas requieren de apoyo, deben acudir a su nuestro gobierno.

"Si requieren de trabajo porque no hay actividad de empleo, cuenten con nosotros y se evitan problemas, riesgo y la vergüenza. Porque lo mejor es la honestidad y la integridad", dijo.