'Infantilismo político de dirigentes', dice AMLO por abucheo

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a dirigentes por caer en un infantilismo político.

"No dejan de haber resentimientos, revanchismo, y hay todavía, en toda la sociedad política, no solo en un partido, no así en el pueblo, hay mucho infantilismo político en los dirigentes, con todo respeto a los niños, que no se vaya a mal interpretar. Es arriba donde hay muchas deformaciones, pero no he notado que sea algo deliberado", expresó.

El mandatario aceptó que hubo manipulación sin precisar de qué grupo para organizar un abucheo al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, durante su visita oficial al municipio de Tlapa el pasado 11 de enero.

En conferencia de prensa, el presidente lanzó un llamado a que terminen esas descortesías y faltas de respeto, es decir los abucheos y rechiflas, contra los gobernadores cuando él acude a los estados a ofrecer mensajes en las plazas públicas.

"No lo he observado, solo en un caso que sentí que sí hubo manipulación, en el caso de Guerrero, en una visita que hice a Tlapa, a la Montaña, y llamé la atención sobre eso. Aquí incluso lo dije porque eso no se vale, eso es una falta de respeto", dijo.

Ante eso, propuso a los gobernadores de los estados que si no quieren exponerse a abucheos y rechiflas, los puede visitar en privado cuando viaje a sus entidades. Sin embargo, el presidente continuará realizando eventos en plazas públicas bajo el argumento de conocer el avance de los programas.

"Lo mejor es que paren esas descortesías y esas faltas de respeto", dijo.