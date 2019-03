AMLO rechaza proyecto minero

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno no respaldará el proyecto minero Los Cardones de La Paz, Baja California Sur, y aclaró que en este caso no convocará a una consulta ciudadana. Ante el gobernador panista, Carlos Mendoza Davis, López Obrador refirió que hace unos meses, en La Paz, un grupo de activistas le pidió que se definiera sobre la mina de oro a cielo abierto que opera en una Área Natural Protegida: "Ya llegó la hora de la definición y le digo al pueblo de Baja California Sur: no a la mina".

La decisión causó júbilo y aplausos entre los ciudadanos, al tiempo que el mandatario local se puso de pie para aplaudir la resolución. López Obrador explicó que su decisión se basa en que se tiene que "cuidar el paraíso y no destruir la naturaleza", pues en esta entidad la derrama turística es una de las principales fuentes de desarrollo económico. Y ante las críticas por la cancelación del proyecto, el Presidente adelantó: "Me van a reclamar, ya saben cómo me tienen, van a decir: 'Y por qué en el aeropuerto hubo consulta y en la termoeléctrica hubo consulta y en lo de la mina no'. Es sencillo, lo del aeropuerto lo iniciaron otros, lo de la termoeléctrica y el gasoducto lo iniciaron también en el gobierno pasado. Esto me tocaría a mí iniciarlo, y yo digo no, y tengo la facultad". La mina Los Cardones, de acuerdo con activistas ambientales, es propiedad de Desarrollo Zapal, que a su vez es parte de Invect de Grupo Salinas. Tras anunciar la construcción de una planta desalinizadora en Los Cabos, con inversión de mil millones de pesos, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que su administración terminará con el contraste ofensivo.