Anuncia José Narro que buscará la dirigencia del PRI

José Narro Robles, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anunció que buscará la dirigencia del Partido de la Revolución Institucional (PRI), del cual forma parte.

Narro señaló que dio por "concluida" la etapa académica en la máxima casa de estudios. "No digo renunciar, porque a la universidad no se renuncia, no digo salir, porque como lo he señalado en numerosas oportunidades, cuesta mucho trabajo entrar a la UNAM".

Narro admitió que durante las últimas semanas su nombre "se ha mencionado como uno de los que podrían considerarse para participar en el proceso de elección de la dirigencia de mi partido".

A través de una columna en el periódico La Jornada, el exsecretario de Salud durante el sexenio pasado dijo que "la convicción de que la democracia mexicana y el sistema de partidos deben fortalecerse" es por lo que busca la dirigencia del PRI.

Además de Narro, se menciona a Miguel Ángel Osorio Chong, Ulises Ruiz, Ivonne Ortega, como algunos de los políticos que buscarán la dirigencia priista, luego de que se abrió el proceso para la militancia.