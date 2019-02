Encadenan a pobladores en Michoacán

El lunes un grupo de 12 pobladores indígenas de Santa María Ostula, municipio de Aquila, fueron encadenados a postes de madera por comuneros en el centro de control de Xayacala.

Habitantes de ese lugar, ubicado a 480 kilómetros de la capital michoacana, que los pobladores fueron encadenados por no apoyar su movimiento. En específico, explicaron, fueron retenidos por no poder pagar cuotas y no apoyar los bloqueos instalados desde la semana pasada en la carretera 200 Lázaro Cárdenas-Manzanillo.

El Consejo Comunal argumentó que los bloqueos carreteros son para exigir que el ayuntamiento de ese municipio de la Sierra-Costa le libere recursos a la guardia comunitaria y sostener el movimiento civil armado. A decir de los habitantes y familiares de las víctimas, señalaron que es un abuso de las autoridades comunales.