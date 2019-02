Ordena AMLO bajar spot de Turismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Turismo (Sectur) bajar un spot oficial para promover a México y donde aparece el logotipo de Morena.

"Instruí para que se bajara un video donde aparece Morena, un video que se utilizó para turismo", dijo en su conferencia de prensa matutina.

El presidente afirmó que eso no corresponde a un gobierno democrático y sólo le da elementos a sus adversarios para que digan que somos iguales y autoritarios.

López Obrador dio instrucciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a dar un informe a poco más de dos meses del accidente aéreo donde perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, su esposo el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más.

En su conferencia de prensa matutina dijo que sus adversarios políticos están muy sensibles por lo que en este caso habrá total transparencia.

En ese sentido, recomendó al titular de la SCT Javier Jiménez Espriú que haya transparencia completa en esa investigación. Ello luego de que la dependencia reservó por cinco años los audios sobre la caída del helicóptero donde viajaban los políticos panistas.

"No tenía conocimiento de lo que me está preguntando, mi recomendación es que haya transparencia completa, le voy a pedir al secretario que revise este asunto. A lo mejor es una norma, pero lo más importante es la transparencia y que no haya motivo a suspicacias".

López Obrador rechazó la declaración del líder del PAN, que el accidente pudo haber sido provocado.

"No, ellos están en una situación de desesperación y no están midiendo sus palabras, pero también son libres, así es la democracia".