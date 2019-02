Alcalde procederá contra quienes lo critiquen

El alcalde de Ciudad Frontera y el Asesor Jurídico del Ayuntamiento, anunciaron que procederán penalmente contra quienes hagan publicaciones en medios digitales o redes sociales que consideren falsas o que "dañen la investidura" de las autoridades.

"No se va a permitir bajo ninguna circunstancia que ninguna persona, ningún ciudadano hable mal de nuestra investidura, que es el alcalde" expresó Alain Obed Mendoza, Director Jurídico junto al presidente municipal Florencio Siller Linaje.

El alcalde tiene en menos de un año tres denuncias de ataques a la libertad de expresión ante Artículo 19, organismo internacional de protección a periodistas, que confirmó que tiene documentados tres reportes de agresiones a dos representantes de medios masivos durante 2018.

Una de estas denuncia fue el caso de amenazas telefónicas a una reportera de radio, Mayra Mayela Cisneros, a la que hizo despedir de su empleo por no transmitir en su medio electrónico hechos que no le constataban de un boletín de prensa que no le llegó.

La segunda queja es de la misma comunicadora, días después de su despido, denunció que fue privada de su libertad durante una noche por un comando de elementos del grupo de Policía de Reacción Rápida, cuerpo de élite municipal que según su testimonio -presentado ante la Fiscalía General del Estado- la "paseó por varias horas de la madrugada, torturándola psicológicamente con que la iban a matar por haber denunciado penalmente al presidente municipal".

La reportera de radio fue "extraída" de Ciudad Frontera por el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, y llevada a otro lugar fuera de Coahuila por su seguridad.

Otra denuncia ante el organismo internacional fue la del reportero Gabriel Ángeles Ovando, al que agredieron y robaron su teléfono celular presuntamente por órdenes del alcalde, cuando documentaba con este en video, que elementos de Seguridad Pública de Monclova y Frontera abandonaron sus labores de vigilancia para jugar, uniformados, armados y con las patrullas, en un campo de beisbol del municipio rielero.

Ángeles Obando ha denunciado a lo largo de 14 meses irregularidades de la administración pública del edil.