López Obrador llama 'ternuritas' a grupo opositor

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió, llamándolos "ternuritas", contra un grupo opositor al gobierno federal, de reciente creación integrado por diversas figuras políticas y de la sociedad civil, encabezados por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a quienes pidió que no hagan el ridículo y hasta les aconsejó que hagan una escuela de cuadros para crear una nueva clase política conservadora.

"¿Qué sucede? Que están atravesando una crisis y se están precipitando pensando que de la noche a la mañana pueden crear un grupo, no. Tienen que formar cuadros, no sacar la nota, 'ya se reunieron tantos y van a hacer contrapeso'. Pero eso es muy ficticio, es como para decirles ternuritas", expresó.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el Jefe del Ejecutivo Federal se dijo respetuoso de ese grupo de contrapeso a su administración, incluso dijo que es legítimo y garantizará su derecho a disentir.

Sin embargo, sostuvo que ese grupo está desesperado "porque no se repone el conservadurismo".

López Obrador sostuvo que un buen consejo no se le niega a nadie, por eso les mandó un mensaje a "que podrían los conservadores, los intelectuales orgánicos del conservadurismo en México", formar una escuela de cuadros para crear a la nueva clase política conservadora del país, "porque ese es el problema que tienen".

"Tienen ausencia de cuadros políticos, entonces se desesperan y reúnen a gentes afines, los meten en un grupo, luego hasta ellos mismos dicen 'yo no fui consultado, yo no estoy en ese grupo', pero es parte de la desesperación", criticó.

Sostuvo que incluso el ex candidato presidencial panista, Ricardo Anaya, "podría estar en la formación" de ese grupo. Pero, dijo, "tienen escritores, en la prensa 'fifí', en la academia, gente de derecha, conservadores".

"Es evidente que no les gusta lo que está sucediendo en el país, no nos ven con buenos ojos, están en contra de nosotros. Todo eso es permitido, es parte de la democracia, es el derecho a disentir, nada más que no hagan el ridículo, que hagan bien las cosas", afirmó.

El presidente ahondó que hay muy buenos intelectuales de derecha, conservadores, "incluso con apariencia de liberales", que podrían hacer una escuela para tener a los políticos del conservadurismo.

"Siempre ha habido un agrupamiento político liberal y un agrupamiento político conservador, entonces yo lo veo bien eso, que se reagrupen. Los grupos que se constituyen para hace oposición al nuevo gobierno, pues es legítimo, nosotros garantizamos el derecho a disentir", aseveró.