Dejan puerta abierta al mando militar

El mando de la Guardia Nacional puede ser civil o militar, puesto que es el titular del Ejecutivo quien lo elige, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario aclaró: "La facultad para nombrar al jefe de la Guardia Nacional recae en el titular del Poder Ejecutivo, y puede ser un civil o un militar retirado o en activo; todo esto es importante que se aclare", resaltó.

Comentó que tiene "la facultad para decidir sobre lo que mejor convenga. Entonces, voy a hacer una buena selección". Añadió que aún no tiene pensado quién podría ser el jefe de la Guardia Nacional, pero en su momento se dará a conocer una terna.

"Es que eso es lo que voy a empezar ya ahora a procesar. Vamos a recibir propuestas y en su momento yo les informo, así como lo hacemos; hasta podemos hablar de ternas y se dan a conocer de manera abierta, transparente, buscando que sean las personas más apropiadas", dijo.

El Presidente dijo estar muy satisfecho por la aprobación unánime en el Senado para crear la Guardia Nacional y reconoció a los senadores de todos los partidos políticos e independientes por su apoyo para la aprobación de los cambios constitucionales que darían origen al cuerpo armado.

"Estamos muy satisfechos con la creación de la Guardia Nacional, con esta reforma constitucional que esperemos se apruebe también en los mismos términos, si no por unanimidad, por mayoría calificada [en la Cámara de Diputados] para que pase a los estados y se proceda a aprobarse, con lo que vamos a tener marco legal para la creación de la Guardia", subrayó.

Detalló que con el apoyo de las Fuerzas Armadas se suman elementos para trabajar de manera coordinada, a fin de garantizar la paz y la tranquilidad en el país.

"Fue un hecho trascendente, histórico, porque la reforma constitucional permite que las Fuerzas Armadas nos ayuden en labores de seguridad pública. Esto no se había logrado en muchos años y había una situación irregular, no apegada a la Constitución, ayudaban el Ejército, la Marina, pero no como establece la Constitución, con la reforma ya van a tener marco legal para poder ayudarnos en labores de seguridad pública", enfatizó.

Aseguró que ese cuerpo policiaco respetará los derechos humanos y hará uso prudente de la fuerza.

Sin impedimento. Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional no impide que el mando de esta institución sea militar.

Entrevistado al término de la ceremonia por el 106 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, el funcionario explicó que la iniciativa aprobada en el Senado establece que la ley secundaria, que regulará a este organismo, definirá el proceso para designar al titular de la Guardia Nacional.