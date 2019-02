Dejan control civil a Guardia

Tras intensas negociaciones, el Senado de la República aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, con 127 votos, cero abstenciones y cero votos en contra, la creación de la Guardia Nacional.

A pesar de que la nueva corporación tendrá un mando civil y estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Presidente dispondrá de lo necesario para incorporar a elementos de las policías Militar y Naval.

Además, designará al titular del órgano de mando, así como a los integrantes de la coordinación operativa interinstitucional, formada por representantes de las secretarías de Seguridad, Defensa y Marina, que podrían ser exmilitares o exmarinos.

La decisión del Senado de avalar una Guardia Nacional con mando civil se dio horas después de que Andrés Manuel López Obrador se pronunciara firmemente porque este cuerpo tenga un mando militar. En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, advirtió a los legisladores que no aceptará leyes que no resuelvan el problema o solo simulen combatir la inseguridad.

Adelantó que analiza el veto presidencial en el caso de no llegar a un acuerdo en el Legislativo: "No queremos ser simuladores, no vamos a aceptar leyes que no resuelven el problema. No queremos una reedición de la Policía Federal".

López Obrador aceptó que sean cinco años los que estén activos los militares en tareas de seguridad, pues confió que se reafirmará su estrategia en un futuro. Sostuvo que impulsa su propuesta como lo hizo en un principio, porque su plan de seguridad necesita del apoyo del Ejército.

Cuestionó a sus opositores, principalmente al PAN: "Se me hace muy mezquino, no me voy a dejar, soy perseverante, no voy a echarme para atrás. Es un asunto político, por qué ahora resulta que les preocupa la militarización cuando ellos aplicaron como estrategia el uso de la fuerza. Hasta se vestían de militares".

Así, la minuta que fue aprobada por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación, establece que mientras se constituye la Guardia Nacional, el Presidente hará uso por cinco años, con fines de seguridad pública, de la Policía Federal, Militar y Naval, y en lo que se expide la ley respectiva, estará sujeta a la Ley de la Policía Federal.