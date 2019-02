Sector Salud de Coahuila emite recomendaciones para quienes deseen tatuarse

La Secretaría de Salud del estado emitió una serie de recomendaciones a las personas que planean realizarse tatuajes, alguna perforación y/o micro pigmentación, a fin de evitar un riesgo para la salud de la población.

El subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario, Sergio de la Parra Juambelz, señaló que una de las recomendaciones es verificar las condiciones de higiene del personal, evitar tatuarse con instrumentos improvisados como vidrio, puntas, varillas y tornillos, entre otros, así como firmar en forma consciente la carta de consentimiento informado.

Uno de los principales requisitos que debe cumplir el tatuador es contar con una tarjeta de Salud, con lo cual confirma que cuenta con todas los requerimientos sanitarios para realizar su trabajo.

La persona que desea tatuarse debe realizar un cuestionario previo al procedimiento, firmar una carta de consentimiento e informar a la persona que desea tatuarse, los riesgos que conlleva la realización del tatuaje, la irreversibilidad del mismo y los cuidados posteriores al procedimiento.

De la Parra Juambelz indicó que los tatuajes no se pueden realizar en personas que se encuentren bajo el influjo de alguna droga, alcohol o que no están en pleno uso de sus facultades mentales, además de que está prohibido el uso de pistolas para perforar u otro instrumento que no pueda ser esterilizado y que constituya un riesgo de transmisión de enfermedades.

Subrayó que todo el material punzocortante utilizado para este proceso, como agujas y punzones, deben de ser desechables y usados una sola vez.

Durante el procedimiento, el tatuador deberá usar guantes quirúrgicos, cubrebocas, desinfectantes, equipo esterilizado o desechable, agregó de la Parra Juambelz.

En el caso de menores de 18 años que deseen tatuarse, deberán contar con una autorización por escrito por los padres o tutores, quienes deben acompañarlo durante el procedimiento y revisar que el material esté debidamente esterilizado, empacado y cerrado antes de su uso, así como que las tintas sean adecuadas.

El titular de la Subsecretaria de Regulación y Fomento Sanitario destacó que este fin de semana se realizará en Saltillo la edición número 12 de Expo Tatoo Internacional Saltillo, motivo por el que personal de esta dependencia regulará que los expositores cumplan con los requisitos de salud para la elaboración de tatuajes.

Indicó que de acuerdo con los organizadores se espera la asistencia de 11 tatuadores extranjeros y 50 nacionales provenientes de distintos estados de la República que estarán presentes en este evento, a realizarse del 22 al 24 de febrero.