Exigen restitución de directora del hospital de Magdalena

Con una carta dirigida a la gobernadora Claudia Pavlovich y al secretario de Salud, Enrique Claussen, personal médico del Hospital Comunitario del municipio de Magdalena de Kino, donde pusieron un garrafón a modo de incubadora a bebé recién nacida, exige la restitución de la directora Rebeca Villa Morales.

A través de las redes sociales y medios de comunicación, han definido su postura y las razones por las que les parece injusto el despido de la directora del nosocomio por parte de la mandataria sonorense.

La decisión de despido emanó de la denuncia pública de la señora Nohemí Hernández de Valdivia, porque le negaron atención médica a su nuera quien tuvo que dar a luz en un vehículo; al regresar para que se atendiera a la bebé por nacer a la intemperie con un clima de extremo frío, le colocaron un garrafón de agua a modo de incubadora.

Personal del nosocomio pide que se reconsidere la situación basada en varios puntos: "La directora de este H. Hospital en incontables ocasiones ha solicitado el apoyo de las autoridades en cuanto a equipamiento y contratación de personal para todas las áreas, para así brindar la atención debida al usuario. No obteniendo respuesta favorable alguna a sus peticiones, cabe mencionar que esta situación viene de hace bastante tiempo, no son semanas, ni meses, son años en los que se ha estado trabajando con los pocos recursos con los que se cuenta, como es de todo conocimiento incluyendo a los altos mandos en Salud".

No es su culpa, dicen empleados del hospital.

Además: "En la queja interpuesta, se menciona el despotismo con el que fue tratada según la señora Nohemí Hernández de Valdivia, la cual no se encontraba presente en esos momentos en dicho hospital, describe una situación que no vivió personalmente, siendo los que acudieron a solicitar dicho servicio únicamente los señores José Luis Valdivia y Dalia de Valdivia".

"Hace referencia –continúa- al casco cefálico improvisado utilizado para brindarle la atención que en ese momento la recién nacida necesitaba, mofándose que no es un aparato de alta tecnología, que de igual manera sirvió como tal. Ahora les preguntamos, ¿es culpa del personal de este hospital, de la directora Dra. Rebeca Villa Morales no contar con el equipamiento necesario para estos casos? O es culpa de los altos mandos, no dotar de lo necesario para brindar el servicio a los usuarios.

"La directora Dra. Rebeca Villa Morales, durante su desempeño como servidor público desde hace aproximadamente 25 años, siempre ha demostrado su entrega y dedicación en sus funciones. Como directora, sacando adelante cualquier adversidad cubriendo ella el servicio de urgencias y hospital en días festivos, fines de semana e inclusive en todos los turnos, matutino, vespertino y nocturno, muestra de ello fue el pasado 24 de diciembre", señalaron.

En la carta manifestaron que en los turnos nocturnos y jornada acumulada sólo hay un médico, que apoyado con el personal de enfermería, cubren urgencias, hospital, quirófano, consulta, trabajo social, recepción; y cuando el médico y enfermera de urgencias y hospital se ocupan en quirófano, "¿quién cubre en urgencias?", preguntaron.

"Es evidente la falta de personal, suministros médicos y equipamiento, pero la destitución de nuestra directora no es la solución, basta de evadir la responsabilidad culpando a otros, no se trata de buscar culpables sino soluciones", denunciaron.

Personal del hospital sugirió realizar una amplia investigación de lo ocurrido y tomar en cuenta todos los factores que propiciaron dichos acontecimientos y dotar al Hospital de los insumos necesarios y urgentes que se requieren para brindar la atención adecuada a los usuarios.

Gobernadora pidió separación inmediata de directora

La gobernadora Claudia Pavlovich, a través de su cuenta de Twitter fijó su postura sobre los hechos denunciados del Hospital de Magdalena, en tres puntos.

1) "Que se separe de manera inmediata del cargo a la Directora de dicho Hospital".

2) "Que se agilicen las gestiones ante el @GobiernoMX para que concluya el equipamiento del nuevo Hospital de #Magdalena, ya que URGE inicie operaciones para garantizar los servicios de salud dignos".

3) "Que se revise todo el equipamiento con el que se atiende a los pacientes en todos los centros de salud y hospitales del @gobiernosonora, y se me rinda un informe de forma inmediata. Trabajaremos intensamente para que estos hechos no se repitan en el Estado".

Solicitan intervención a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico

La Secretaría de Salud Pública del Gobierno del Estado, a través de su Dirección General Jurídica, interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado en el caso de Magdalena.

Adicionalmente, solicitó la intervención expedita de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, con el fin de que emita un Dictamen Médico Institucional y una Opinión Médica Técnica que determine si la atención se dio conforme a los protocolos establecidos.

No obstante, hizo un reconocimiento a todo el personal médico, paramédico y de enfermería que cumple cabalmente su labor al servicio de la ciudadanía, lo que quedó demostrado en los esfuerzos de atención a la recién nacida de Magdalena.