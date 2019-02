Celebra López Obrador reforma sobre prisión preventiva

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Cámara de Diputados aprobara la reforma para sancionar con prisión preventiva los delitos relacionados con actos de corrupción, robo de hidrocarburos y electorales.

Sin embargo, expresó que no estaba de acuerdo con la máxima de Maquiavelo de que el fin justifica los medios.

Ello en referencia a que diputados experredistas, vinculados a posibles actos de corrupción, votaron con la mayoría de Morena y sus aliados para avalar el dictamen.

"No estoy de acuerdo con la máxima de Maquiavelo de que el fin justifica a los medios, creo que los medios también son el fin. No se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, por eso son importantes los medios, no sólo el fin".

López Obrador aseguró que no estaba enterado de cómo fue la votación, no obstante reiteró que fue un paso muy importante.

"Ahora con esta reforma no van a tener derecho a fianza los corruptos. Celebro que se haya convertido en delito grave el robo de combustible; el delito electoral, que se pueda meter en prisión sin derecho a fianza a los que violan la voluntad del pueblo en lo electoral, es decir, los que compran los votos, los que utilizan el dinero del presupuesto para favorecer a partidos y candidatos, los que falsifican actas, rellenan urnas, todo lo que significa el delito electoral, ahora delito grave".