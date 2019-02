Avanza la Guardia Nacional en Senado

Los senadores de Morena y PT avalaron en comisiones, por unanimidad y sin modificaciones, el dictamen que crea la Guardia Nacional bajo un mando militar y que incluye el transitorio solicitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas.

La oposición, conformada por el PAN, PRI, PRD y MC, solicitó declarar en sesión permanente las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, para analizar el dictamen que, de acuerdo con el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, sufriría cambios; sin embargo, no sucedió.

Esto porque, en paralelo, los coordinadores parlamentarios instalaron una mesa alterna en la que discuten las modificaciones que tendrá el dictamen que elaboró Morena, y que circuló el pasado domingo entre los integrantes de dichas comisiones.

En la mesa participaron el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo.

Ante la negativa de Morena y PT, la oposición y el senador Emilio Álvarez Icaza decidieron abandonar la reunión de las comisiones unidas porque, expuso, todavía no se alcanzan los consensos pertinentes para tener un dictamen donde se incluya las observaciones del PAN, PRI, PRD y MC.

La presidente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, señaló: "Si estamos en un ánimo constructivo, todas las fuerzas políticas representadas, no vale la pena interrumpir ese ánimo y forzar la votación de un dictamen que no recoge nada de lo planteado por la oposición ni por el parlamento abierto celebrado".

El panista Damián Zepeda advirtió que el decreto aprobado por Morena está "peor" que la minuta de la Cámara de Diputados, pues no especifica la temporalidad de las Fuerzas Armadas, en tanto se constituye la Guardia Nacional, lo que da un "cheque en blanco" al Ejecutivo para el retiro del Ejército y la Marina en tareas de seguridad.

El líder del PRD, Miguel Ángel Mancera, señaló que en la mesa de negociación se han encontrado coincidencias. Indicó que el rechazo de declararse en permanente los obliga a abandonar la sesión en comisiones, pues no pueden aprobar un dictamen con los "ojos vendados".

"Las coincidencias faltan plasmarlas en papel, y dijimos desde la mañana que este dictamen no lo íbamos a acompañar para evitarnos esta problemática. No vamos a aprobar con los ojos vendados", expresó.

Mientras que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez Aguilar (Morena), informó que en la mesa de negociación alterna se logró un acuerdo para modificar el dictamen y establecer un mando civil, como fue demandado incluso en el parlamento abierto.

Agregó que también se avanzó en establecer una temporalidad para el retiro de las Fuerzas Armadas, el cual podría ser de cuatro o cinco años. "Se están tomando en cuenta los textos del PAN, PRI, PRD y MC, como la permanencia, ellos piden sea de cuatro años, la nuestra es de cinco años de manera excepcional", detalló.

Al mediodía de este lunes, Monreal aseveró que la minuta que crea la Guardia Nacional sufrirá cambios con la intención de conseguir los 85 votos que exige la norma para avalar una reforma constitucional.

"Una negociación implica ceder y avanzar, no se puede llevar todo ni aceptar todo. Estamos dispuestos a recoger los planteamientos que el bloque ha hecho en varios ejes, podríamos aceptar algunos e incorporarlos al dictamen que se discutirá el próximo jueves. Sí hay la voluntad, no será el dictamen que se circuló, ese no es el definitivo", indicó.

Las modificaciones que solicita la oposición se ubican en el artículo 13 que habla sobre que el Tribunal Militar sea el que atienda los delitos cometidos por los miembros de la Guardia Nacional, el artículo 21, que refiere a que la estructura orgánica de dirección de la guardia, tendrá una Junta de Jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina.

La desaparición del inciso E, que establece que la Defensa Nacional dispondrá lo necesario para que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional estén homologados a los que se aplican en el ámbito de las Fuerzas Armadas permanentes.

Y que en el cuarto transitorio se fije que las Fuerzas Armadas seguirán colaborando en la lucha contra la inseguridad en un periodo no máximo de cuatro años, mientras se echa a andar la Guardia Nacional.