Estado apoyará a estancias: Riquelme

torreón.- Porque asegura que "con palmaditas no se ayuda en nada", el gobernador Miguel Riquelme Solís, aseguró que en Coahuila se apoyará económicamente a las estancias infantiles. Porque directamente con el funcionamiento de éstas, se ayuda a las miles de madres de familias trabajadoras que precisan de un lugar seguro para dejar a sus hijos mientras trabajan.

"El tema está directamente relacionado con lo laboral. Ellas son mano de obra valiosa y necesaria, y requieren dejar a sus hijos a buen resguardo y esa función sólo la cumplen las guarderías".

Mención aparte dijo, es el tema de la seguridad y estabilidad de los miles de niños que, de cerrarse las guarderías, ¿dónde los van a dejar sus madres?, ¿dónde los van a atender, a alimentar y brindar su educación temprana?", preguntó.

No tiene aún un presupuesto global definido, ya que menciona que será un gasto adicional y no estaba contemplado. Pero expresa que "habrá apoyo del gobierno del Estado porque no las vamos a dejar solas".

Riquelme se reunió ya en dos ocasiones en estos días, con las coordinadoras en el Estado de las guarderías, para analizar cómo se van a organizar para apoyarlas de manera eficaz.

El gobernador no soslaya que en algunos casos, en alguna ciudad o entidad, pudieran haberse dado irregularidades.

"Pero aquí en Coahuila, les vamos a meter una estricta medida de supervisión, no solamente en el tema de los recursos públicos, sino también en su seguridad y esquema de operación, la calidad del servicio y las certificaciones con que cuentan".

Dice que mientras la permanencia de miles de estancias infantiles en el país está en riesgo, "aquí en Coahuila les vamos a ayudar… por una sencilla razón, nos importan las madres que necesitan trabajar para mantener a sus hijos. De no atender esta problemática, nos pudiera generar una fuerte deserción laboral, una rotación de personal y no estamos dispuestos a enfrentar el riesgo, máxime que Coahuila presenta en la actualidad el primer lugar en formalidad laboral, por eso no podemos permitir que muchas madres de familia dejen de ir al trabajo por no tener quien les cuide a sus hijos.

Todo se desprende de la ocupación de los padres.

"Lo estamos estudiando para saber cuánto podemos erogar. En Coahuila, el gobierno federal gastaba 9 millones de pesos al mes en 312 guarderías en el Estado.

"El Gobierno de Coahuila no puede erogar esa cantidad, pero se va a hacer un estudio para ver si los padres pueden apoyar y nosotros le ponemos 200 pesos por niño. Esperamos que el Gobierno federal recapacite".