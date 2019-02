Gobierno apoya libertad sindical: Alcalde Luján

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, reiteró la postura del gobierno federal a favor de la libertad sindical, sin sindicatos amparados y con líderes electos libremente por los trabajadores.

En su cuenta @LuisaAlcalde de Twitter, resaltó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador a favor de la democracia sindical, sin la intervención del gobierno en la vida de estas agrupciones.

“Libertad sindical, democracia sindical, no intervención del gobierno en la vida de los sindicatos, no impedir que los trabajadores se puedan agrupar. No sindicatos promovidos, no sindicatos amparados ni líderes sindicales, que los trabajadores elijan libremente: AMLO”, publicó la funcionaria federal en la red social.