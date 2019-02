Que veredicto sobre 'Chapo' sirva de lección: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respetar el veredicto de jurado de Estados Unidos que ayer declaró culpable al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera de los 10 cargos que se le imputan y espera que sirva de lección para criminales.

En su conferencia matutina desde el Palacio Nacional, el mandatario fue cuestionado acerca de la postura del Gobierno federal sobre el caso.

"No le deseamos mal a nadie, me gustaría que quienes toman estos caminos recapaciten y piensen que es un don muy preciado la libertad. No se debe de afectar a otros, no se le debe causar daño al prójimo y no hay que causarse daño a uno mismo ni a los familiares", manifestó.

"Que sirva de enseñanza, que sea una lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material, no es lujo barato, no es la fama. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con la conciencia y con el prójimo", agregó.

Acerca de los políticos que fueron señalados en el juicio del narcotráficante, dijo que si hay denuncias, se seguirá el procedimiento. "Mi postura es muy clara desde la campaña, soy partidario de que pensemos hacia delante. Evitar lo delitos del futuro”.

Se cuestionó acerca de la reserva de información del caso Odebrecht. "Yo tengo información de que el INAI, en un primer tiempo, en una primera decisión, declaró que era información secreta (...) Que después cambió, sí, pero inicialmente sostuvo que era información que no podía revelar".

Exhortó al Fiscal General que de a conocer todo sobre el caso. "Yo no voy a sudar calenturas ajenas. Todo aquel que se vea en un caso de corrupción, debe hacerse responsable. Yo no voy a proteger a nadie", dijo.

Acompañado de Esteban Moctezma, secretario de Educación Pública, conmemoran 60 años de la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito.

Con motivo de esta fecha, se realizó la ceremonia de cancelación de una estampilla postal conmemorativa con imagen de Emiliano Zapata.

En la ronda de preguntas y respuestas, se retomó el tema de recorte de recursos a estancias infantiles. "Tenemos muchas pruebas de que el dinero a estancias infantiles no llegaba o había moches. Vamos a presentarlas. Conste que hemos actuado con prudencia. Daremos a conocer todo lo que entregaban y no llegaba".

Insiste en que los padres de familia no dejarán de recibir apoyo "y va a ser más de lo que recibían antes. Van a decidir libremente si continúan entregando esos recursos a las estancias infantiles".

Sobre la información que se difundió ayer en medios nacionales y redes sociales, López Obrador dijo que "no hay una modista en el Conacyt" al frente de la comisión de bioseguridad. "Y si es así, hasta hoy estuvo de funcionaria".