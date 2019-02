Por tercera vez proponen mejora en el transporte

A un año de haberse anunciado que por tercera administración que se llevaría a cabo la reestructuración del transporte urbano en Saltillo, el Gobierno de Saltillo presentó la primera etapa del proyecto de mejoramiento, en el cual se prevé que alrededor de 87 unidades sean retiradas.

De acuerdo al acalde de Saltillo, Manolo Jiménez, se han establecido nuevas fórmulas para que se repartan de forma equitativa las ganancias a través de una "caja común" por ruta.

"Se reparten equitativamente las ganancias, ya no tiene que ver si la combi de adelante llegó primero que la de atrás, lo que hace que no tengan que andar tantas combis en las calles, estén más ordenadas, no haya exceso de velocidad y no se estén peleando los pasajes", dijo.

Añadió que el objetivo es dignificar la labor de los choferes de las rutas, con el objetivo de que cuenten con más capacitación.

"En los próximos días se estará firmando un convenció con la UTC con los empresarios del transporte y el instituto para que ahí se lleve a cabo como una especialidad del transporte público. La diferencia es que los choferes tendrán un plan de estudios", destacó.

De acuerdo al director del Instituto Municipal del Transporte, Sigfrido Macías, el plan de cambio ya arrancó funciones. "Tenemos ya un 20 % de avance en el cambio de imagen de los camiones, pues son 550 y llevamos ciento cinco, lo cual es pagado por los transportistas, mientras que nosotros pagamos las calcomanías",. Señaló que los mínimos requisitos que se pedirán a los transportistas es que tengan buenas condiciones mecánicas y físicas.

De las 550 unidades del transporte público que se encuentran en Saltillo, 87 unidades tendrán que ser retiradas, debido a que se encuentran en malas condiciones.