Gobierno presenta queja ante la CNDH por bloqueos de la CNTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el gobierno federal interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contra quien resulte responsable, por el bloque a vías férreas que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Michoacán.

“Había la costumbre de que la queja era a la autoridad, y ahora lo que se va a hacer en estos casos, es que vamos a pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos recomiende qué se hace en estos casos para no usar la fuerza”, dijo el primer mandatario durante su conferencia matutina.

Al hacer un nuevo llamado a los maestros de la Coordinadora para que liberen las vías en la entidad, indicó que dio instrucciones al consejero jurídico de la Presidencia, para que presentara la queja, a fin de que la comisión “recomiende lo que debe hacerse, pues no queremos utilizar la fuerza, porque esas actitudes muchas veces tienen que ver con posturas conservadoras de izquierda”.

Enfatizó que en asamblea, la CNTE tomó la decisión de levantar el bloqueo “porque ya se les atendió en sus demandas”, sin embargo hay un grupo que lo mantiene e hizo un exhorto para que la organización aclare si se consultó a los maestros para el retiro de las manifestaciones.

Su gobierno, dijo, está abierto al diálogo y ya hizo todo para satisfacer las peticiones de los maestros, incluso los que tenían que ver con obligaciones del gobierno de la entidad, además de que ayudaron a las autoridades estatales con la transferencia de recursos y adelantándoles participaciones federales, “y tengo entendido que ya se les pagó a los maestros, sin embargo continuaron con esto (el bloqueo)”.

Asimismo, sobre el plantón que mantienen integrantes de Morena en la entrada principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que “ojalá ellos por su propia voluntad decidan levantar su protesta”, pues la inconformidad por la que la iniciaron, relativa a los sueldos de los ministros, ya se está resolviendo en el terreno legal.

Llamó a los inconformes a levantar su protesta, y que “si hace falta un diálogo con compromisos, que se reúnan” con los integrantes del Poder Judicial de la Federación, y para ello, ofreció intervenir de manera respetuosa para solucionar el conflicto.

En el tema de las estancias infantiles, el jefe del Ejecutivo federal aclaró que no es verdad que vayan a desaparecer este tipo de establecimientos y que los padres no tengan la posibilidad de dejar a sus hijos mientras trabajan, sino que los recursos se les entregarán de manera directa para que ellos paguen por el cuidado de sus hijos si así lo desean.

“No queremos nosotros, entre otras cosas, cargar con la responsabilidad de la seguridad y de riesgos de los niños”, y sostuvo que su administración no va a poner las estancias al libre mercado para recibir recursos, sino que ahora los padres decidirán a qué particulares encargar el cuidado de sus hijos.

En otro tema, López Obrador dijo tener conocimiento de que pudiera haber conflicto de intereses por una posible alianza entre la cadena Fox Sports y la empresa Disney, para transmitir deportes, que analiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Pienso que se debe de ver con cuidado esta fusión, la información que tengo es que no se permitió en Europa ni en Estados Unidos, y que aquí se quiere autorizar. Soy respetuoso del organismo que regula y define sobre estos temas, pero también tengo información de que hay conflictos de intereses”, indicó.

Dijo conocer que hay conflicto de intereses porque un funcionario que estaba en esta institución ahora está contratado por una de estas empresas para hacer el trámite ante el organismo, que aunque es autónomo, “no son infalibles, no son como el castillo de la pureza; que se vea lo que están haciendo y todos tenemos derecho a conocerlo”.

“Lo que más me preocupa es que se cobre por ver el futbol, ya ven que no es mi deporte favorito, pero sí mucha gente ve el futbol, entonces no vaya a suceder que se dé una autorización que afecte a los consumidores, que afecte a los aficionados del futbol; del beisbol ya ni hablamos porque ni lo pasan siquiera. Que se revise el asunto, que se discuta, que se debata”, expresó.