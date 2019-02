Invierten menos en obra de lo que dice la ley

La Ley de Disciplina Financiera establece que los estados y municipios deben invertir los excedentes que reciban en el pago de la deuda o para obra pública, sin embargo, en los últimos ochos años, el Gobierno estatal ha quedado a deber en este tema y los excedentes no van a rubros que potencialicen la economía.

Esto significa que en 2018 se habrían invertido 9 mil 2 millones en obras, más del doble de lo que en realidad se invirtió.

En el artículo segundo transitorio de la Ley de Hacienda de Coahuila se establece que "en caso de que durante el ejercicio fiscal 2019, la Hacienda Pública del Estado cuente con ingresos excedentes derivados de libre disposición, deberán aplicarse en los términos señalados en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones aplicables".

En este sentido, la Ley federal contempla que, en dado caso que las entidades federativas tengan ingresos excedentes de libre disposición, éstos deben usarse principalmente para el pago de la deuda o para el pago de inversión en obra pública.

Luis Medina, coordinador de investigación del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, explicó que el objetivo de esta normativa es que las entidades den prioridad al gasto en obra pública, que en Coahuila no se ha visto muy bien en los últimos años. En base a ello, el CCI analizó cuáles han sido los ingresos excedentes en los últimos años, que sería lo recaudado a través de ingresos propios como plaqueo, Impuesto Sobre Nómina (ISN), aprovechamientos, trámites, licencias, así como las participaciones que envía la federación, que no vienen etiquetados y se entregan por el cobro de IVA, ISR, IEPS.

De acuerdo a la cuenta pública publicada por la Secretaría de Finanzas, se tenían proyectado recibir 23 mil 822 millones de pesos en ingresos de libre disposición ene l 2018, pero fueron 26 mil 30 millones, es decir, hubo un excedente de 2 mil 208 millones de pesos. En el 2017, el excedente fue de 4 mil 794 millones, en 2016, 3 mil 579 millones de pesos, es decir, en los últimos ocho años ha sido un excedente positivo, lo que implicaría una obra pública considerable, según lo que establece la Ley.

"Platicamos con diputados locales y les preguntábamos por qué no se abonan los excedentes al pago de la deuda, pero nos comentan que el esquema de pagos de la deuda no permite hacer abonos inmediatos, que se tiene que esperar cierto plazo y no podrían utilizarse, entonces lo que revisamos es el tema de la obra pública", explicó Medina.

Al revisar los últimos años, se observa que los excedentes no suelen beneficiar al renglón de obra pública. En 2018, el gasto ejercido en obra fue de 4 mil 208 millones, según la cuenta pública estatal, pero con los excedentes habrían sido 9 mil 2 millones, más del doble. En 2017, fueron 2 mil 648 millones ejercidos y con el excedente serían 6 mil 227 millones. Para el 2019, se presupuestaron 2 mil 608 millones de pesos en inversión pública, pero con el excedente podrían superar los 4 mil 800 millones.