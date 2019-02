Eligen a Jorge Torrres Castillo como nuevo contralor

Con 350 votos a favor, 89 en contra y una abstención, el pleno de la Cámara de Diputados designó a Jorge Torres Castillo como contralor interno en sustitución de Alfredo Wong Castañeda.

En este debate, volvieron a chocar diputados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Acción Nacional (PAN); el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, volvió a llamar "pedorros" a los integrantes de la oposición.

El primero en subir a la tribuna fue el panista Jorge Luis Preciado, quien reclamó que es una tradición que en todos los ayuntamientos y congresos locales, se les otorga a la primera minoría la posibilidad de nombrar a quien revisará la administración de las mayorías, porque no se vale que quien administra, ponga a quien los revisará.

En este contexto, Preciado dijo que no tiene ninguna objeción con el perfil de Torres Castillo, pero hoy se está rompiendo con el diseño institucional que no se veía desde 1997.

"Creo que la Cámara de Diputados el día de hoy está rompiendo con un diseño institucional, que no se veía desde el año de 1997. Hace 22 años, quien tenía más diputados administraba la Cámara y la primera minoría revisaba esa administración a través de la Contraloría. Creo que el día de hoy, aceptando que Morena tiene mayoría, no es posible avalar un nombramiento en el cual sea una propuesta del propio grupo parlamentario mayoritario, también buscar instalar a quien nos va a revisar. Creo que el día de hoy se rompe con el diseño institucional", declaró Preciado desde la máxima tribuna del país.

En este contexto, Fernández Noroña dijo que pedorros "somos todos", esto encendió los ánimos de los panistas, quienes desde sus curules gritaban y reclamaban a Noroña.

Y agregó que a los panistas les daría una clase de cultura popular, y se confesó "pedorro", pero describió que su salud estomacal es insustancial y recordó que creció con su abuela, quien era una india náhuatl, que solamente tenía estudios de tercero de primaria y esa mujer decía que cuando algo no servía es pedorro.

"Crecí con mi abuela materna, una india náhuatl, que tenía tercero de primaria y que era una mujer excepcional, que tenía la educación de saber escuchar cuando alguien estaba hablando, a pesar de que tenía tercero de primaria, y esa mujer un día me decía: esa licuadora pedorra, cuando no servía. Ese auto pedorro, ese cuaderno pedorro. Y cuando un funcionario o funcionaria no sirve son pedorros, efectivamente. Y esa es una oposición pedorra, que no sabe actuar con seriedad, con firmeza y con determinación, con argumentos", dijo Noroña.

Agregó que son pedorros porque vienen a "lloriquear" a pedir una cuota a favor de un contralor que ni siquiera conocemos.

"Han robado al país y todavía piden cuotas en la Cámara de Diputados. Qué desvergüenza, qué falta de moral, qué falta de ética. Presenten su propuesta pedorra y la votamos".

En este contexto, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, se quejó que hubo un acuerdo entre las distintas bancadas para nombrar a Torres Castillo e impulsar el Servicio Profesional de Carrera y le extrañaba que hoy se hicieran comentarios como el del diputado Jorge Luis Preciado.

"Yo llamaría a que respetemos los acuerdos, hay temas que no los podemos politizar o que si los politizan, pues van en contra de ustedes mismos porque ponen en duda su palabra y ponen en duda la posibilidad de construir acuerdos", dijo Mario Delgado.

Agregó que todos los nombramientos administrativos que se han hecho en la Cámara, desde el 1 de septiembre, han sido de personas que han acreditado su capacidad técnica y su no filiación partidista ni política.

"El día de ayer se hizo el planteamiento para sustituir al contralor ya que el anterior contralor, Alfredo Wong Castañeda, presentó su renuncia al 31 de diciembre".