Que paguen a abuelos por cuidar a nietos: Carlos Urzúa

El servicio de las estancias infantiles que atienden a niños de familias sin acceso a la seguridad social será pagado por los padres, quienes recibirán el subsidio de forma bimestral, de acuerdo con disposiciones para dar transparencia a este apoyo.

En la reunión plenaria de la bancada senatorial de Morena, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, y la titular de Bienestar, María Luisa Albores González, señalaron que las estancias infantiles ya no recibirán recursos de las autoridades, sino de cada padre de familia.

Urzúa Macías indicó que existirá la opción para que los padres, en lugar de enviar a sus hijos a estancias infantiles, los encarguen a las abuelas y les paguen por esta atención.

Esta semana surgieron protestas por recortes en el presupuesto federal destinado a financiar el servicio de estancias infantiles en el país. Habría recursos por más de dos mil millones de pesos destinados a este rubro.

En entrevista, el secretario Urzúa Macías señaló que hay 350 mil niños y niñas dados de alta, en 2018, y menos de diez mil estancias infantiles contratadas por el gobierno federal. Dijo que de manera optativa los padres "pueden ayudar a la abuela que va a cuidar, quizá, mejor a los niños y niñas, que las propias estancias".

La perspectiva del proyecto, comentó, es "dar flexibilidad a los padres de familia y no atarse con estancias infantiles, en particular, porque desgraciadamente no todas fueron producto de 'palancas' a nivel estatal".

Expresó que hay empresarios con muchas estancias infantiles, sumadas con "opacidad en el proceso".

La secretaria de Bienestar, Albores González explicó que además del subsidio, las estancias cobraban un monto adicional que llegaba a alcanzar los tres mil 500 pesos mensuales. "Eso no tenía tope, y se cobraba hasta por hora".