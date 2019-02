Inseguridad en México surgió por 'desatención al pueblo', señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que con la aplicación del modelo económico neoliberal se dio una desatención a la sociedad, lo que condujo a generar los problemas de inseguridad que padece la nación.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que en administraciones pasadas se declaró la guerra "para enfrentar problemas de inseguridad que surgieron por la desatención al pueblo, por el modelo económico llamado neoliberal o neoporfirismo que se aplicó en beneficio de una minoría rapaz".

Acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó: "Ese es el problema de fondo, eso fue lo que desató la inseguridad y la violencia, y nunca más usar la fuerza para resolver problemas sociales; la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia".

En el acto, en el que también estuvo presente Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, López Obrador señaló que la Secretaría de Gobernación (Segob) ahora tiene una función distinta a la que realizaba en pasadas administraciones, ya que encabeza las relaciones políticas con los poderes y de manera especial la protección y defensa de las garantías.

Enfatizó que nunca antes se había profundizado tanto la desigualdad en México como en el periodo neoliberal, "es el periodo de más desigualdad que ha habido en la historia de México y el de más corrupción, de más saqueo; una política fracasada, inhumana, corrupta, que ya no puede volver a imponerse en nuestro país".

Sobre la terna que envió al Senado para sustituir la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejará la ministra Margarita Luna Ramos, aseveró: "Cumplo con la ley. No hay un impedimento para que miembros de un partido político puedan ser postulados para ocupar un cargo. No existe".

Abundó que lo que se busca con la terna es procurar que sea una mujer la que ocupe el puesto que pasa retiro, con candidatas de alto nivel profesional.

Expuso que en su administración no se actúa por consigna y no se obliga a ningún juez a que castigue a nadie, "nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, no hay persecución política".

López Obrador puntualizó que existen más de un millón de víctimas de la violencia, saldo que dejó "la guerra absurda, entonces, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte, todo lo que humanamente sea posible, no van a faltar recursos", y señaló que esto estará a cargo de una persona a quien calificó como uno de los mejores servidores públicos, Encinas Rodríguez.

Hizo hincapié en que no callará en los casos en que algún integrante del Poder Judicial sea parte de un acto de corrupción, "una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que sabiendo de que hubo una tranza me quede yo callado, porque no voy a hacer cómplice; el pueblo se cansa de tanta pinche tranza", dijo.

El Ejecutivo federal señaló que la determinación del Poder Judicial de no devolver impuestos a los antiguos accionistas de la empresa Modelo, tanto la Consejería Jurídica como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) plantearon de manera respetuosa a los ministros los argumentos por los que se consideraba que esta acción no debería de llevarse a cabo, ya que además esto hubiera sentado un precedente.

Destacó que en breve se dará a conocer la nueva política de manejo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y para ello convocará a su titular Manuel Bartlett, ya que no existe ningún problema de energía eléctrica en país.

Precisó que durante el periodo neoliberal se intentó privatizar la industria eléctrica y para conseguirlo se comenzó a hablar "de que nos íbamos a quedar sin luz, de que no íbamos a poder tener capacidad para satisfacer la demanda de energía eléctrica".

De esta manera, explicó, se utilizó una ley secundaria para empezar a entregar contratos, aunque la CFE producía toda la energía eléctrica que se consumía, incluso agregó que un expresidente fue contratado como miembro del Consejo de Administración de una empresa del ramo.

Con relación a la austeridad republicana, aclaró que no existe el propósito de despedir a profesionales, "estamos limpiando al gobierno de quienes no eran necesarios y que por su labor no ayudaban, sobre todo altos funcionarios públicos".