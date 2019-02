Mujeres protestan por inseguridad

La tarde de ayer, cientos de mujeres se apoderaron de las calles para exigir respeto a sus derechos humanos, entre ellos, la libertad para utilizar el transporte público sin temor a ser víctima de acoso o secuestro. Al ritmo de tambores y cantos, se dio inicio a una manifestación que se pintó de morado.

"Más seguridad en el transporte público" y "(De) camino a casa quiero ser libre no valiente" fueron algunas de las leyendas que se percibieron en las pancartas que encabezaron el contingente contra los intentos de secuestro en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y los feminicidios en México.

María acudió a la marcha en compañía de su hija e hijo, de seis y ocho años de edad respectivamente, y comentó que es importante "crear consciencia desde pequeños". Sobre los intentos de secuestro en el Metro dijo que le parece terrible que no haya conciencia general, que la gente que está alrededor no pueda reaccionar en algunas ocasiones. "Es como tierra de nadie", acusó.

Por otra parte, el colectivo Fotógrafas en México asistieron a apoyar a los demás grupos por la creciente violencia, pero no sólo como fotógrafas. "Venimos a pedirle, de mujer a mujer, a la jefa de Gobierno, que ponga más seguridad, que las cámaras de vigilancia estén en operación", dijo Abril, una de las integrantes.

Ella narró que fue víctima de una agresión en el Metro La Raza, cuando un hombre le tocó el trasero. Además indicó que muchas veces el vagón exclusivo no se da abasto y que se ve obligada a ir en el mixto.

En otro extremo, tres mujeres se maquillaron para marchar hacia el Zócalo. Una de ellas, llamada Alejandra Barranco, quien iba disfrazada de bruja, contó que su atuendo no es sólo para esta ocasión, sino que la representa porque considera a las brujas como mujeres sabias y fuertes, además de ser pioneras en los cambios sociales.

"Siempre hay que hacer algo ante cualquier injusticia, ante cualquier situación de violencia hay que hacer algo", añadió.

Durante la marcha, una mujer que portaba un paliacate morado en la cabeza, sostuvo la fotografía de una joven mientras empujaba una carriola con una niña. El retrato era de su hija Mari, de 24 años de edad, quien fue asesinada en el 2016. Al hablar sobre ella, la mujer recuerda que era amante del básquetbol y que estudiaba ingeniería petrolera.

La madre contó que la última vez que vio a su hija había salido a cenar con compañeros de carrera para festejar una tesis. Cuando volvió a tener noticias de ella, la encontró en el hospital de Balbuena en estado de coma, el día de hoy clama por justicia para su hija.

Asimismo, la mamá de Diana, una joven que fue asesinada en el 2017, contó que el Ministerio Publico les dijo que tenían que esperar 72 horas para comenzar la búsqueda de su hija desaparecida, aunque Chimalhuacán contaba con alerta de género.

Comentó que el cadáver de Diana fue levantado; sin embargo, éste fue catalogado como si le perteneciera a un hombre. A la fecha, la madre pide justicia porque no ha habido avance en la investigación del feminicidio de su hija.

Al llegar al Zócalo se llevó a cabo un mitin en el que mujeres subieron a exigir justicia por sus familiares desaparecidas o asesinadas. Una de las mujeres que subió a dar unas palabras fue la mamá de Lesvy, quien dijo que los feminicidios sí ameritan prisión preventiva.

"No tanto porque los asesinos se escapen, sino porque las familias estemos en resguardo de los asesinos, como no fue con Marisela Escobedo cuando exigía justicia para su hija. Ellos los tienen como presunto, pero nosotros les hemos demostrado que no es así investigando con todas las cargas probatorias".

"Nosotros también tenemos miedo, porque nos demuestran (los implicados) que tienen personas que los ayudan", añadió.

"Nunca más un México sin nosotras las mujeres. Y si no nos toman en cuenta, vamos a salir a la calle como el día de hoy. Por ellas, por las que no están, porque no estamos todas. Ni una más, nunca más", finalizó.