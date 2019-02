Sentencias deben ser públicas: Ministro

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez, indicó que las sentencias deben ser públicas, para que la ciudadanía esté informada sobre la actuación del poder de justicia.

En entrevista para este medio, el Ministro indicó que la ciudadanía tiene derecho a conocer las sentencias.

Al ser cuestionado sobre el caso de la deuda de Coahuila y la reserva de sentencias en primera instancia indicó que deben ser públicas.

"De entrada no conozco con precisión, pero yo pensaría que no (se deben reservar)", comentó.

Fue este jueves que el ministro Javier Laynez visitó Saltillo para asistir al Congreso Nacional "Transformación del Derecho Administrativo. Justicia Abierta, acercamiento ciudadano".

En el evento y en entrevista, el Ministro indicó que este poder debe ser transparente y rendir cuentas a la ciudadanía.

"Sí, yo no tengo ninguna duda. Sí deben de ser públicas (las sentencias). De hecho nosotros en el Poder Judicial Federal por regla publicamos nuestras sentencias, sobre todo cuando hay temas de constitucionalidad", respondió.

Aclaró que la reserva es una excepción para los temas donde se abordan problemas sexuales, donde los involucrados son menores de edad o personas con discapacidad.

"Sí hay casos en que donde es necesario mantener la privacidad. En esos casos muy específicos, pero en los demás no", aclaró.

El ministro reconoció que en ocasiones los Poderes Judiciales presentan versiones públicas incomprensibles.

"Luego también se exagera mucho y esas versiones públicas no se entienden, porque están testadas. Yo mismo las he visto en la Suprema Corte y nosotros hemos transitado para decir: no, es que eso no se entiende".