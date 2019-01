Apoyará PAN un plan para Pemex, pero rechazará Guardia Nacional

El Partido Acción Nacional (PAN) ofreció colaborar en un plan rector para Petróleos Mexicanos (Pemex), pero en cambio advirtió que no apoyará la minuta en el Senado para crear en sus términos actuales la Guardia Nacional.

El presidente del PAN, Marko Cortés, sostuvo que están dispuestos a colaborar en un plan rector para Pemex, pero pidió que no se quiten facultades al Consejo de Administración, que el presidente mande buenas ternas para integrarlo, así como un replanteamiento en su estrategia contra el robo de combustibles.

“Es necesario un replanteamiento en la estrategia que dé resultados, que controle el robo de combustible, pero que además vea hacia la modernidad y la viabilidad", dijo en rueda de prensa en el marco de la reunión plenaria de los diputados del PAN.

A su juicio, no es a través de la compra de pipas, sin licitaciones, como se resolverá ese problema, pues es como "si en una ciudad hay muchas fugas de agua en el sistema de distribución se decida entonces cancelarlo y se haga todo a través de pipas”.

Pidió que el presidente cambie al director general de Pemex ante la baja en la calificación a la empresa y ponga a un experto que haga que funcione, "porque de ella dependen muchas personas y de ella se debe garantizar el suministro de combustible que hoy lo vemos comprometido”.

Por otro lado, Cortés Mendoza sostuvo que el PAN rechaza los términos con los que se quiere crear la Guardia Nacional.

“Acción Nacional no apoyará esta minuta que hoy está en el Senado de la República, y no lo hará porque militariza la seguridad y porque en los países democráticos del mundo esto no ocurre, porque las organizaciones de derechos humanos, porque la ONU misma, han dicho que no comparten la estrategia para combatir la inseguridad”, expresó.

Afirmó que trabajan con senadores del PRD, PRI y Movimiento Ciudadano para lograr que más de 43 legisladores eviten su aprobación.

En otro tema, refrendó su respaldo a Juan Guaidó y sostuvo que impulsará de manera simultánea un Punto de Acuerdo en las cámaras del Congreso para que se le reconozca como presidente encargado del gobierno de Venezuela. “Acción Nacional respalda la democracia, la libertad y por ello respalda a Juan Guaidó", dijo.

Exhortó a que el Gobierno de la República corrija y reconozca a quien la comunidad internacional está apoyando. Según él, fue una equivocación invitar a Nicolás Maduro a la toma de protesta del Ejecutivo federal el 1 de diciembre y mandar a un representante de México a la toma de protesta de Maduro.

El dirigente del PAN estuvo acompañado por el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; el coordinador de los diputados, Juan Carlos Romero Hicks; el vicecoordinador Jorge Romero, y diputados federales.