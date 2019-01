Indagan probable incendio intencional en una escuela

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el probable incendio intencional de la bodega de una escuela primaria de Monclova; químicos de Servicios Periciales analizan residuos encontrados en el sitio, para establecer con qué pudieron iniciar el fuego.

El delegado de la dependencia estatal, Rodrigo Chaires Zamora, informó lo anterior e indicó que el local, un salón de clases convertido en bodega, no tenía instalación eléctrica operando, por lo que se descartó la posibilidad de que el fuego lo haya generado un cortocircuito.

Explicó que no puede revelar información de la investigación o de los análisis y exámenes que peritos de la dependencia realizan para establecer la causa de la conflagración. Negó responder si la única línea de investigación que tiene hasta el momento apunta a algún sospechoso.

La escuela donde ocurrió el siniestro durante la noche del domingo para amanecer el lunes, es la Josefa Ortiz de Domínguez ubicada en la colonia Industrial. Los daños fueron a butacas, pizarrones y muebles que estaban resguardados en el salón, informó Raquel Castañeda, directora del plantel.

El delegado de la FGE confirmó la investigación. Explicó que aún no hay denuncia porque todavía no queda plenamente establecido si el incendio fue intencional o no, y en caso de serlo, se integrará la carpeta de investigación para identificar el probable responsable y aplicarle la Ley.

