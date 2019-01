Entre los servicios más sensibles para la ciudadanía de la Perla de La Laguna se encuentran, sin duda, seguridad pública, agua y drenaje y alumbrado público. Y en los cuatro, en los últimos días se ha dado mucho de qué hablar. Respecto al primero, la seguridad, nuestros subagentes que responden a la clave ultrasecreta “Matute” nos dicen que al jefazo de la comuna Jorge Zermeño no le está gustando el trabajo que desempeña el actual director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro González, y que, en consecuencia, le habló al extitular Primo Francisco García Cervantes para que le mande un gendarme de la Capirucha del Esmog en lo que el arregla sus asuntos y pida permiso nuevamente en la Policía Federal ya para que se regrese, porque es evidente que urge más orden en la ciudad en este renglón.

Ligado a los desajustes en materia de seguridad, ha surgido la especie de que al parecer los desperfectos registrados en bombas del Simas no son precisamente producto de ladronzuelos o vándalos comunes, sino que detrás de estas acciones pudieran estar actos de sabotaje con la finalidad de desestabilizar -todavía más- al organismo operador, el cual se encuentra ya en serios aprietos debido a las constantes fugas de aguas negras que se registran en las colonias de Torreón. Y es que resulta extraño que con todo y que las norias ya no cuentan con material de cobre desde hace un buen rato, haya despistados que esperen encontrar ese material.

***

También vinculado al asunto de seguridad, el Ayuntamiento ya está teniendo sus primeros roces con la concesionaria de Alumbrado Público por el repunte de quejas en el servicio que, al haberse privatizado, se supone que debería mejorar. Lo más curioso del caso es la danza de cifras que ambas partes manejan: mientras el Municipio asegura que en 2018 hubo poco más de cinco mil quejas por las luminarias, algo así como 13 diarias, la empresa dice que sólo una quinta parte son de su incumbencia, y que el resto tiene que ver con las lámparas incandescentes, es decir, no led, que aún hay en la ciudad. El problema es que las luminarias viejitas son alrededor de cinco mil, según autoridades municipales, por lo que no cuadran muy bien las cifras ya que de ser cierto esto supondría que casi todas esas lámparas estarían descompuestas todo el año. De cualquier forma, se supone que la concesionaria terminaría por hacerse cargo del resto de los aparatos, cosa que hasta ahora no ha ocurrido.

***

En más temas relacionados con la seguridad pública, pero de otra índole, gran revuelo ha comenzado a causar la intención del gobierno de Coahuila de instalar en las principales ciudades de la entidad el sistema de vigilancia “Gran Hermano”, en alusión a la novela distópica del gran George Orwell, 1984, sistema que algunos también llaman el “Ojo de Dios”, por la capacidad de reconocer a través de cámaras de video muy sofisticadas los rasgos faciales de cualquier persona. Los subgantes de la Peronera Capital que el asunto está tan peliagudo que hasta al gober Miguel Riquelme se le ha hecho bolas el engrudo a la hora de presentar el ambicioso proyecto que costará varios cientos de millones de pesos. Por ejemplo, hace semanas dijo que ya estaba a punto de firmar el contrato con la empresa china Dahua, e incluso dio detalles, montos y fechas de instalación. Pero días después cuando la Incómoda Prensa le preguntó por el proceso de licitación, que se supone debería haber dado el costo de todo el equipo, respondió que está analizando licitar. Lo que inquieta a los agudos observadores de esto es que pudiera darse una licitación a modo, de esas en la que las características de los bienes y servicios a contratar estén tan direccionados que sólo una empresa los pueda aportar. Ahora bien, cuentan que en Europa se ha cuestionado seriamente esta tecnología pues se considera que viola el derecho a la privacidad y los datos personales de los ciudadanos, aunque en China ya es una realidad no sólo para combatir el crimen sino, sobre todo, para ejercer un control político sobre la población. Pero lo más curioso es que se diga que están a semanas de firmar el contrato cuando no se tiene ni el convenio de colaboración con el INE para obtener los datos que permitirían hacer el cruce de información, además de que se necesitaría hacer algunas modificaciones en la legislación. Hay que recordar que precisamente el PRI, partido del gober, fue el que arremetió contras las famosas fotomultas del alcalde saltillense panista Isidro López por usar datos personales. Todo un tema.

***

Los subagentes disfrazados de oficinistas cuentan que aunque puede ser que fuerte Coahuila sea, lo cierto es que al parecer también se vuelve cada vez más “austeros”, pues pese a que los impuestos de los ciudadanos aumentan cada año en todos los niveles, no alcanzan para comprar tóner, una copiadora o de perdido rentar alguna para uno de los edificios públicos estatales donde más se requiere. Tal es el caso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Torreón, ubicada en la calle Zaragoza, en el centro de Torreón. Cuentan que hasta este lugar acude un sinfín de personas a dirimir demandas laborales, tanto trabajadores como patrones, diariamente pero se encuentran con la desafortunada noticia que el presupuesto no da para imprimir las copias que se requieren para estos trámites, por lo cual tanto el patrón como el extrabajador tienen que abandonar el edificio a mitad de los acuerdos que ahí se celebran para ir a sacar sus respectivas copias en locales foráneos, esto además de lo que cuestan los abogados, gestores y “propinas” solicitadas, etc.

***

Sobre la autodenominada Cuarta Transformación también hay tela de donde cortar. Y es que dicen que al más puro estilo de los anteriores gobiernos emanados de la “Antigua Mafia del Poder del PRIAN”, los jerarcas del Movimiento de Regeneración Nacional, alias Morena, están haciendo enojar a los presidentes municipales emanados de dicho partido por prácticas que consideran fuera de lugar. Resulta que, según versiones de los subagentes de la Capirucha del Esmog, los alcaldes vinotinto se quejan de que les están imponiendo listas de proveedores y contratistas que traen el visto bueno de la mismísima Citlali Ibáñez Camacho, mejor conocida como Yeidckol Polevnsky, jefaza del partido del preciso Andrés Manuel López Obrador. Dicen que esta situación se presenta de manera muy importante en entidades como Veracruz, Tabasco, Chiapas y Ciudad de México, es decir, los bastiones del lopezobradorismo, además de Morelos, en donde gobierna el “Cuau”, de Encuentro Social aliado del Peje, en donde por cierto el gober Blanco trae pique con Polevnsky. En menor medida la penosa situación se registra en estados donde Morena no es gobierno, como Coahuila, Estado de México y Puebla.

***

Otro de los vicios que parece estar adoptando el nuevo partido en el poder federal es el de la Ley Mordaza. Cuentan los subagentes que de un tiempo para acá los funcionarios de las diversas oficinas desplegadas en regiones como La Laguna han estado evadiendo a la Incómoda Prensa bajo el argumento de que no pueden dar entrevistas y que todo lo que quieran saber lo tiene que responder el procónsul federal, en este caso, Reyes Flores Hurtado. Tal parece que, como ocurre en los otros niveles de gobierno, no existe la confianza suficiente hacia los servidores públicos de quienes se teme que puedan meter los pies a la hora de dar una simple declaración sobre los temas que en teoría dominan.