Llevan plan antirrobo al mar

El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador sigue concentrado en el combate al robo de combustible y su siguiente etapa está prevista en el Golfo de México, donde la Marina Armada ya detectó "tráfico ilegal" de gasolinas.

"Vamos a presentar lo que estamos haciendo en el mar, porque también hay robo y tráfico ilegal de combustible en el Golfo", dijo el presidente.

Tanto López Obrador en su conferencia de prensa matutina como funcionarios federales ante legisladores federales, por ambos frentes, el gobierno de la República informó el lunes de los resultados que a la fecha arroja la estrategia contra el llamado "huachicol" que costó al país más de 60,000 millones de pesos al año.

López Obrador afirmó que desde principios de enero el robo de combustible cayó 65 % respecto de las cifras de años anteriores, lo que ha significado ahorros que rondan los 5,000 millones de pesos.

De acuerdo con las cifras que exhibió el lunes, en 2018 el robo ascendió a 56,000 barriles diarios en promedio, en noviembre del año pasado subió a 81,000 y pasó a 74,000 entre el 1 y 20 de diciembre.

A partir del operativo, las cifras de robo bajaron a 5,000 barriles el 31 de diciembre y en enero los rangos han variado de 12,000 a 38,000 barriles diarios de combustible robado.

"En dinero son más de 5,000 millones de pesos de ahorro", dijo López Obrador, aunque admitió que su gobierno ha tenido que incrementar gasto en la vigilancia de los ductos y el traslado de combustible en pipas.

Confió además en que esta semana su gobierno resolverá el abasto en estados como Jalisco y avanzará en otras entidades como Nuevo León, Guanajuato y Michoacán, que son de lo más afectados por el robo y donde todavía hay retrasos y problemas para surtir a gasolineras.

López Obrador además desestimó las críticas del expresidente Vicente Fox a su estrategia. "No me voy a enganchar", dijo respecto de los constantes comentarios en redes sociales del ex mandatario panista.

"Yo lo único que puedo decir es que la responsabilidad en un sistema político como el nuestro la tiene el presidente. Si hay voluntad del presidente las cosas cambian", dijo.

Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó además que del 7 al 27 de enero hubo 1,684 alertas de sabotaje en ductos de Petróleos Mexicanos. De estas, unas 600 fueron atendidas y el resto no pudieron ser localizadas, pues el sistema detecta la fuga, pero no su localización exacta.

Al mediodía tocó el turno de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quienes se reunieron con legisladores federales para explicar y defender las acciones del gobierno federal frente al robo de combustible.

Allí Nahle explicó la curva de crecimiento de tomas clandestinas en el país, que pasaron de 180 en 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, a 14,894 en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto.